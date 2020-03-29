疫情肆虐歐洲！台人急買機票返台　台生喊：台灣是我們的家

▲疫情肆虐全球，台人急買飛機票返台。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

隨著全球疫情的爆發，許多在國外的留學生趕著回台灣。有留學生認為，儘管回台灣需要自主管理14天，但比起在國外防疫意識差，寧願回台灣，在自主管理期間也已安排好「出閘」想去的地方，不少學生想要出門曬曬太陽，大啖台灣小吃。

在瑞士讀書的Cindy表示，瑞士的疫情在兩、三周內一直飆漲，自己是在鐘表行實習，但因瑞士無法接受民眾戴口罩，因此實習單位規定她不能戴口罩上班，她無奈表示，就算現在自己有口罩也無法戴，國情太不同，戴了口罩還會被異樣眼光關注。

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▲▼瑞士超商搶購一空。（圖／留學生提供）

Cindy說，歐洲其實在疫情最初是完全沒有任何緊張感的，近期發現患病者的人數不斷攀升，才有些些微的防疫觀念，而自己原本4月要去奧地利、匈牙利玩，機票飯店都訂好了，但因疫情關係也全部取消了。

原本Cindy今年沒有打算回台灣，但她表示，瑞士防疫觀念不足，醫療又貴，單單叫一輛救護車就要3萬塊台幣，若是自己真的需要看病，根本也沒有這樣的經濟能力，最終決定買了17日的飛機回台灣，現在回到台灣也很放心，目前還沒有買回瑞士的機票，希望待疫情穩定後再做決定，目前也正在做14天的居家檢疫。

▲台人返台在機場做好防疫工作。（圖／留學生提供）

住在瑞士的留學生Amanda日前也為了回台灣前前後後買了4張機票，她表示，因為疫情不穩定，很多飛機航班停飛，當時為了想要回台灣，只要看到網路上有販售機票就直接點，雖然現在只成功退掉一張機票，但能回到台灣就安心許多。

Amanda也說，目前居家檢疫將持續到4月2日，雖然很無聊，但是可以保護自己及台灣人的健康覺得非常值得，目前已經看了3部劇，最希望「出閘」後可以去吃火鍋，但她話鋒一轉也提到，當初想要回台灣時，看到網路上很多民眾認為留學生是帶病毒回來，令她感到失望，她認為，「台灣也是我們的家，我們回台灣雖然會有一些風險，但是自己也會做好防疫工作，希望民眾可以給予留學生更多關心」。

▲瑞士超商搶購一空。（圖／留學生提供）

在瑞士讀酒店管理的Elsa也提到，隨著歐洲疫情越來越緊張，父母一直希望他能回台灣，原本希望待實習結束再回台灣，但瑞士政府也在13日公布一般商店皆停止營業，因此Elsa臨時的在18日搭了飛機返台。

Elsa說，回到台灣後，確實很無聊，因為自己的個性喜歡到處走走，居家檢疫的幾天讓她相當難受，現在除了看劇，就是跟朋友相約在網路上打麻將，目前預計8月回瑞士，希望屆時疫情能告一個段落。

