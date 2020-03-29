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疫情衝擊照樣產軍武！　「第三代反坦克導彈紅箭-12E」成功交付

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▲▼ 疫情衝擊，大陸軍工業照常交付訂單。（圖／翻攝央視、北方工業）

▲ 疫情衝擊，大陸軍工業照常交付訂單。（圖／北方工業）

記者任以芳／綜合報導

受新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，外界以為大陸軍工業會暫時停擺，結果，照樣克服疫情趕工。根據觀察者報導，大陸北方工業公司拳頭商品，「第三代反坦克導彈紅箭-12E」如期交付某國買家訂單，但未透漏該筆訂單的細節。

▲▼ 疫情衝擊，大陸軍工業照常交付訂單。（圖／翻攝央視、北方工業）

▲大陸自製紅箭-12反坦克導彈，可打擊敵軍主戰坦克和裝甲戰車類目標。（圖／翻攝北方工業）

紅箭-12反坦克導彈彈徑140毫米，射程達到4千米，採用串聯彈頭，擊穿爆反後破甲深度可達1000毫米，「內含一具大視場的紅外熱成像儀，有助於射手在能見度低下和複雜氣象條件下觀察和瞄準目標。」發射方式也是比較靈活的，射手可以根據戰場環境採用立姿、跪姿、臥姿狀態發射。射手發射完畢後即可轉移陣地或撤退，極大的提高了射手的生存能力。

▲▼ 疫情衝擊，大陸軍工業照常交付訂單。（圖／翻攝央視、北方工業）

▲大陸央視軍事節目介紹紅箭-12反坦克導彈，發射完畢即可轉移陣地或撤退，提高射手生存。（圖／翻攝央視）

先前大陸央視軍事節目，也有特別介紹紅箭-12反坦克導彈。功能除了主要用來打擊敵軍主戰坦克和裝甲戰車類目標外，還可以打擊直升機等小型、慢速、低空飛行目標、小型艦艇和加固型工事、掩體、技術性兵器也是它的打擊目標。

觀察者報導也指出，紅箭-12反坦克導彈是大陸北方工業公司研製出的一種單兵反坦克導彈，屬於第三代反坦克導彈系統，也是大陸軍工貿貨最先進的單兵反坦克導彈。北方工業第三代反坦克導彈在疫情期間，首次成交完成交付，大陸軍事迷分析，「這也代表大陸外貿型第三代反坦克導彈獲得國際認可。」

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