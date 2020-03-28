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中研院、各大學可公開確診資訊？　陳時中：不能違背法律規定下予以尊重

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

中央研究院日前爆發群聚感染，因台灣大學與中研院關係密切，希望索取確診者足跡資訊，但中研院回應「衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊」，台大昨日罕見動怒發文。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28日）指出，關於各個機關公布校園擴大防疫管理，指揮中心予以尊重。

中央流行疫情指揮中心今日舉辦記者會，有媒體提到，中研院及各大學會說明自己校內的人員確診狀況，指揮中心是否研擬機關公開資訊的指引？陳時中回應，關於各個機關公布各單位相關確診的可能性或擴大管理，指揮中心都會予以尊重，但個案部分將由指揮中心公布，而公布後各個地方機關或行業別可針對相關風險進行自主管理，但也強調，基本上尊重但提醒各單位不能違背相關法律規定。

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中研院日前爆發群聚感染，因台灣大學與中研院關係密切，希望索取確診者足跡資訊，但中研院回應「衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊」，台大昨日罕見深夜發文指出，少部分人因不理解本校措施而率爾批評，「深表不以為然」。

對次，中研院今日回應，感謝此期間衛福部在防疫專業上的協助；對於各校所採取的措施，予以尊重理解。中研院並重申，越困難的時刻越要理性、互相幫忙，珍惜人際間的良善與信任。以理性與關懷，戰勝病毒。

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