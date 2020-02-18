配合政府綠能政策　屏東台電全力衝刺

▲台電公司18日邀請經濟部能源局、屏東縣政府及光電業者在台電屏東區處舉辦加速屏東地區太陽光電推動模式說明會，場面熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電公司為積極推動政府綠能政策，18日邀請經濟部能源局、屏東縣政府及光電業者在台電屏東區處舉辦加速屏東地區太陽光電推動模式說明會，讓業者了解台電在屏東地區推動概況及未來努力的方向。透過和光電業者面對面雙向溝通、彼此交換意見達成共識，早日完成2025年總併網量20GW的目標。

▲▼台電公司太陽能光電說明會，業者參與熱絡。

這場說明會，有台灣太陽光電產業協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會及全利能源、元晶、玉樹能源、力暘等廠商約120家人員參加，場面熱烈。

台電副總經理王耀庭在會中表示，台電配合國家綠能政策，並在屏東縣政府以不利於農業生產的土地與閒置的公有土地為優先推動原則下，共同找出潛力案場開發光電專區，輔導光電業者在東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉及枋寮鄉等地以集結案場採輸電方式併接，也呼籲光電業者與台電共同合作，朝向非熱區發展、選擇專業技師合作加速案件審查、慎選責任分界點以降低施工困難度及提昇日後的維護效率。

台電表示，透過說明會可以讓光電業者了解目前台電在屏北、屏中、屏南等地區的推動概況，並針對光電業者提問的設置位址與台電開關場、使用管線的收費標準、台電與廠商責任分界點及不易維護納入考量等相關問題，彼此交換意見、討論熱烈。相信在地方政府、太陽光電業者及台電公司等三方面的共同努力下，共創三贏，達成政府2025年太陽光電20GW設置目標。

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