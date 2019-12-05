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浮動式太陽光電兼顧生態與環境　不影響灌溉及民生用水

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▲浮動式太陽光電兼顧生態與環境，並不影響灌溉及民生用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲浮動式太陽光電兼顧生態與環境，並不影響灌溉及民生用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市經發局指出，為因應國際綠能趨勢，「2019SNEC國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會」資料指出，各國浮動太陽能裝置快速成長，兼具防洪、供水、綠能，亦可提高發電效率並減少水分蒸發及水庫優養化問題的浮動式太陽能，已是全球各國推動項目。

台南市經發局指出，包含英國供應於大曼徹斯特地區民生用水之戈德利蓄水池（Godley Reservoir）於5.83公頃水域設置約2.99MW太陽能發電系統或日本千葉縣於山倉水庫設置全國最大浮動式太陽能，設置面積達18公頃，容量13.74MW，預期1年產生1億6170萬度，全球設置量已達1.405GW。

經發局長郭阿梅表示，為邁向2025非核家園目標，並兼顧國際減碳承諾，市長黃偉哲於會議中指出，浮動式太陽光電因不需與人爭地，已成為土地狹小國家的發展趨勢，參考歐美經驗，經濟部水利署將水庫空間規劃設置太陽光電，以因應全球能源環境的快速變遷與挑戰，目前全台共有13座水庫規劃設置浮動式太陽光電，其中新竹寶二水庫、金門金湖水庫、雲林湖山水庫、嘉義內埔子水庫、高雄鹽水埤水庫、阿公店水庫等6座已完成併聯發電，其中以高雄阿公店水庫設置容量達9.99MW居冠，合計總容量35.954MW。

▲浮動式太陽光電兼顧生態與環境，並不影響灌溉及民生用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局表示，於水庫湖面設置浮動式太陽能系統台南並非先例，浮動太陽能所附載之浮筒具有耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化與抗溶出性質，且設置單位均有水質監控措施，監控水質是否受污染，台南市政府將嚴禁業者使用化學藥劑清洗太陽能板，且要求業者採驗監測，確保水庫水質安全，以保障民眾健康安全。

水利署南區水資源局持續監控目前運轉發電高雄阿公店水庫，歷經豪大雨、空庫防淤等天候及操作考驗後水質皆無異狀，顯示浮動式太陽能設置不影響水庫水質。

▲浮動式太陽光電兼顧生態與環境，並不影響灌溉及民生用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為避免故障太陽能板隨意丟棄，經濟部及環保署更已研訂每千瓦收1000元做為未來的回收費用，並於2019年5月10日已新增太陽光電板專屬廢棄物代碼（D-2528）可於環保署環境保護許可資訊管理系統（EMS）代碼對照查詢，後續亦將修正「廢棄物清理法」及其子法以制度化推動。另外民間業者亦響應中央政策，成立「台灣太陽能模組資源化產業聯盟」共同完善整體回收機制。

烏山頭水庫設置太陽光電屬經濟部水利署推動標的，由嘉南農田水利會負責招標作業，預計規劃13MW設置容量，年發電量將達1700萬度，年減碳量8906噸，後續經經濟部能源局電業籌設核定後，本案將成為台灣最大型水庫浮動式太陽光電，不僅有助於增加台南綠能發電效益，更有助於達成國家綠能政策目標。

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