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台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

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▲台中市政府舉行投資招商大會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲副市長楊瓊瓔（前左2）、經發局長張峯源（前左3）舉行台中招商大會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了打造友善投資環境，16日舉行「2019投資台中招商大會」，將市府招商案件、外單位擁有的土地資源以「一站式平台」提供給投資者，預計推出16處開發用地，總面積約77萬坪，可望帶動750億元投資額，創造近2萬個就業機會，副市長楊瓊瓔表示，台中已準備好了，歡迎大家選擇最宜居的台中加碼投資。

▲台中市政府舉行投資招商大會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市政府舉行投資招商大會。（圖／記者鄧木卿攝）

「2019投資台中招商大會」上午邀集經發局、捷運工程處、都發局、觀光局、建設局、農業局、文化局、中科管理局，以及台糖、台灣港務公司等10個單位，招商類別涵蓋科技與製造、倉儲物流、大型飯店、旅館、商場、研發中心、運動休閒、觀光休閒、農業休閒、旅客服務、文創藝術、住宅及商辦等產業，大會將招商資訊整合式、一次性地提供給投資者，場外也將並安排各個招商單位設立攤位，提供專業招商諮詢服務。

▲台中市政府舉行投資招商大會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲經發局長張峯源表示，市府將成立單一窗口，便利廠商投資。（圖／記者鄧木卿攝）

楊瓊瓔說，盧市長一上任就致力拚經濟，目前綠美圖、會展中心等重大工程都在進行，明年將是市府投資大爆發的一年，市府會推出輕稅便民政策，成立單一窗口，方便廠商投資，她強調，市府已經準備好了。

經發局長張峯源表示，雖然美中、日韓貿易戰帶來國際經濟情勢不穩定，但也因此創造台灣商業發展契機，包括台中、彰化、南投、苗栗、雲林等腹地廣大，尤其台中擁有便捷的交通網絡、中部科學園區及台中工業區等產業聚落，以及相對價廉且深具潛力的土地取得成本，為台中發展增添領先全台的動能潛力。

張峯源還說，台中現已成為各大企業主、跨國企業總部積極布局的焦點，市府也成立招商單一窗口及招商工作小組，盤點企業投資待解決案件，協助廠商排除投資障礙，並規劃短中長期投資方案，據經濟部統計，截至11月底為止，經濟部已經核准33家台商回流台中案件，申請投資額高達1268億元，預計3年內落實。

至於因應中長期產業發展龐大土地需求，經發局已規劃廣達約8百公頃(含民間自辦140公頃)的產業園區，預計8年內設置完成，完成後可增加4千億元投資額、創造約2320億元國內生產總額，藉由台中優良產業的「後廠」根基打造產業聚落。

此外，今年太平產業園區公共設施已完成，廠商可進駐建廠，潭子聚興產業園區也已開工動土，作為輔導未登記工廠的示範園區，未來將再推動神岡豐洲二期工業區、大里夏田產業園區及擴大神岡都市計畫產業區等將近630公頃土地，明年更將再續評估潭子聚興二期約11.52公頃先期規劃案，以及清水區海風段產業園區約150公頃設置開發案，總共近8百公頃土地，為台中下世代發展奠定良好契機。

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