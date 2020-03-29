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美出法案、台付保護費　俠客島：台北法案是一紙空文

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普正式簽署台北法案，中國官媒人民日報海外版旗下新媒體《俠客島》發文稱，美國40多年前就同台灣斷交、跟大陸建交，現在反而阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，儼然是雙重標準。文章並形容法案是一紙空文，「我來出法案，你交保護費。這就是周瑜打黃蓋，一個願打，一個願挨。」

「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIPEI Act）在今年3月4日及11日相繼在美國聯邦眾議院及參議院審議通過。川普在美東時間3月26日正式簽署生效。

對於川普法案簽署，《俠客島》29日發文指出，新版台北法案進入眾議院後，相關委員會對內容作出調整，移除鼓勵美台簽署自由貿易協議（FTA）相關章節，將「對於嚴重損害台灣安全與繁榮的國家，可考慮降低美國與該等國家的經濟、安全及外交交往」改為「經與國會協商後可考慮調整美國與他國交往的原則」
 
文章認為，修改後的法案措辭模糊，對於美國政府在何種情況下執行何種政策，留有不小的空間，猶如一紙空文。「就算法案『有料』，美國又能擋得住其他國家與中國大陸建交嗎？」、「美國自己在40多年前就同台灣斷交、跟大陸建交，現在阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，不僅毫無道理，更是搞雙重標準。」

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文表示，台北法案讓台美關係再進階。（圖／記者林敬旻攝）

文章還說，美國近幾年出台一系列與台灣有關的法案：2016年重申「與台灣關係法暨六項保證為美台關係基礎」、2017年通過「台灣安全法」、2018年通過「台灣旅行法」「台灣國防評估委員會法」「台灣國際參與法」……「護台大法」層出不窮，卻都和台北法案類似，口惠而實不至。

文章強調，美國想借法案打台灣牌，想靠台灣做棋子來圍堵中國發展，注定是徒勞。因為有美方官員和學者發出警告，如果台海爆發危機，美國援助台灣，就會導致與中國大陸不可挽回的衝突。「這一點美國很清楚，所以即便是借台灣問題挑釁中國，也總是繞道而行，避免不能承受之重。」
 
儘管抨擊台北法案是付保護費，文章最後仍呼籲民進黨當局和台獨分子，不應被美國的承諾衝昏了頭。「美國的出發點從來只有一個，就是美國利益，台灣的未來發展、人民福祉，主要取決於兩岸關係，絕非美國的關愛。」

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