政治檔案繼續解密　蔡英文：政府機關就該推動轉型正義

▲蔡英文臉書提到，國安局將政治檔案轉交給檔案局。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者張乃文／綜合報導

促進轉型正義委員會任務預計在今年五月到期，行政院長蘇貞昌日前表示會依據條例請促轉會報請行政院，他會同意再延長。總統蔡英文28日再度提及此事時表示，政府的各個機關，就是該像這樣，同心協力推動轉型正義的工作，「這些工作，我們將會努力做下去」。

蔡英文在臉書提到，面對威權統治時期的歷史傷痛，她的態度很明確，過去的政治檔案要盡快、盡可能的攤開在陽光下，讓人民一起檢視，並確保政府不會重蹈覆轍。

蔡英文指出，她在228事件的紀念活動上表示，國安局配合促進轉型正義委員會調查而受徵集的政治檔案，除了極少數依法還不能解密檔案外，都要在一個月內完成解密。她說，一個月後的現在，國安局已經把118案、407卷、合計將近9萬頁的政治檔案，依法移轉給「檔案局：典藏國家記憶」。

蔡英文說，促轉會也正加快腳步研讀檔案，要來還原威權時期的歷史真相。她認為，政府的各個機關，就是該像這樣，同心協力推動轉型正義的工作。她接著說，依據「政治檔案條例」，相關檔案的徵集、整理、保存、開放應用，都是政府的責任，「這些工作，我們將會努力做下去」。