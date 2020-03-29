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德籍客檢疫出關滿是感恩！英國情侶「快閃躲媒體」　5000餐費在台辦事處幫繳

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▲▼花蓮縣衛生局長朱家祥。（圖／記者許宥孺攝）

▲花蓮縣衛生局長朱家祥。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、洪正達、許宥孺、莊智勝／花蓮報導

新冠肺炎疫情爆發，日前一對英國情侶抵台接受居家檢疫後，竟抱怨台檢疫所環境差、像是監獄，引起輿論撻伐。該對情侶原預計今（29日）隔離期滿，原預計上午10點出關，但2人卻提前於7時許落跑，讓大批撲空的媒體相當錯愕。另一方，同樣在花蓮檢疫所的另2名德籍旅客仍於上午10時準時出關，2人對於台灣檢疫充滿感恩，離去前不斷致謝，花蓮縣衛生局長朱家祥也當面回應「上天保佑」。

該對英國情侶原本於3月初計畫到澳洲旅遊，途中於台灣短暫逗留，但因新冠肺炎疫情全球爆發，2人落地後必須配合台灣檢疫政策、自我隔離14天，但2人卻向指揮中心表示沒錢可住旅館，因此接受中央安置，以每人每日新台幣250元的價格到花蓮檢疫所進行隔離。

不料2人入住後，卻向親友抱怨台灣檢疫所環境相當差，不但沒有熱水可用，飲食還很差，隔離生活像是在監獄坐牢。不實的言論經過轉傳後，還登上BBC媒體報導，引起全台輿論一片譁然。雖然事後該對情侶道歉，且BBC報導也已下架，但考量2人已影響我國際形象，因此中央流行疫情指揮中心27日晚間宣布，將不予核發防疫補償金。

今（29日）該對英國情侶隔離期滿，原本預計上午10點與另外2位同樣接受檢疫隔離的德籍旅客一起出關，豈料2人為躲避媒體，竟提早於清晨7點落跑，待大批媒體到場時，2人早已搭乘火車北上、不知所蹤，僅有2名德籍旅客依照原本既定行程出關，離去前還頻頻向檢疫人員表達感恩之情，感謝這14天的照顧；朱家祥也回應，「上天保佑」。

朱家祥表示，檢疫所被形容成監獄，可以體諒被隔離者的心情，對於2人的道歉，衛生局也接受；針對英國情侶提早離開，朱家祥解釋，其實自29日凌晨0時起2人就已隔離期滿，檢疫所並不會刻意限制2人自由，初步研判應是為了避開媒體才會選擇提早離開。而該對情侶入住檢疫所10天、共5000元的餐費是否已經繳清？朱家祥則回應，「英國在台辦事處已經協助處理了」。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼英國情侶入住花蓮檢疫所，批評隔離環境像監獄。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

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