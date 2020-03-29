「本土社區型新冠肺炎越來越多」　醫建議下一步：全力阻案268持續發生

▲指揮中心28日舉行例行記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔重症醫師蘇一峰29日表示，越來越多無接觸史、旅遊史的本土社區型新冠肺炎開始不斷出現，或許該考慮全面篩檢所有急診住院的社區肺炎了，「全力阻止個案268持續發生。」根據中央流行疫情指揮中心統計，國內283例確診中，共有8起本土感染源不明。

隨著國際疫情升溫，近期境外移入病例大量增加，但28日又確診2名本土病例，沒有出國史，感染源還在調查當中。其中案268北部50多歲男性從發病到確診中間約有1個月時間，匡列接觸者達102人，讓指揮官陳時中坦言「這案比較複雜」。

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指揮中心發言人莊人祥說明，案268為50多歲男性，是工作室老闆，從2月28日到3月18日出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等多次就醫；3月20日因發燒、肺炎收治住院，前面三次都被當成一般感冒，後經治療後症狀改善於3月23日出院；但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報28日確診。

▼指揮官陳時中坦言，案268比較複雜。（圖／指揮中心提供）

目前國內共有8例感染源不明，除了28日新增的案268、269，還包含案24、27、34、100、134、156。對此，蘇一峰29日在臉書指出，越來越多無接觸史、旅遊史的本土社區型新冠肺炎開始不斷出現，或許該考慮全面篩檢所有急診住院的社區肺炎了，「全力阻止個案268持續發生。」

蘇一峰也說，「先跟全國所有醫護人員說聲對不起，這樣子做一定會增加一線醫護人員的負擔！但好處是可以大幅減少大家在未知下，因為照顧而被感染的風險！」

對此，有網友留言，「或者鎖國，全國自主管理兩周，反正都要花很多錢」；蘇一峰回覆，「鎖國可以先阻擋一下目前的頹勢。」也有人說，「我們應該學學新加坡的嚴刑峻法和韓國人的快篩」；蘇回「憑良心說 ，韓國隊的這次表現真的很強！」

一名網友則表示，「大部分的醫療人員、甚至病人本人，對肺炎都有高度的警覺性。但如果照新聞看來，268一開始並不是肺炎，這才是麻煩所在。」蘇一峰回覆，「其實268他一開始就是肺炎（我有看過X光……小聲說）。」有人認為，「診所相當難配合吧」；蘇回，「建議只要在醫院全篩不包含診所，不然這些病人去看診所，全國診所醫師先中獎。」

▼28日新增16例確定病例，2例本土，14例境外移入。（點圖可放大／曾梓倩製）