大紐約3州不必隔離！川普改發旅遊警示　美CDC：未來2周避免非必要旅行

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普28日脫口考慮針對紐約州、新澤西州與部分康乃狄克州實施14天隔離措施，但同日再度改口，當前僅需發布旅遊警示即可。目前美國疾病管制與預防中心（CDC）網站「美國境內旅遊」頁面已更新，敦促上述3州居民未來14天不要進行非必要國內旅遊，即起生效。

▲美國染疫人數超過12.4萬人。（圖／路透）

綜合CNBC等美媒報導，美國新冠肺炎（COVID-19）確診人數現已衝破12.4萬人，紐約州、新澤西州與康乃狄克州已成為疫情爆發中心點，紐約州感染人數超過5.2萬人、至少728人死亡，紐澤西州1.1萬多人染疫、至少140死，康乃狄克州也有1291人染疫、27人死亡。對此，川普28日考慮對3州實施14天隔離限制，但紐約州長古莫（Andrew Cuomo）強烈反對，質疑此一作法是否具備合法強制執行的效力。

到了美國當地28日晚間，川普透過推特表示，在接受白宮新冠肺炎特別小組的建議後，與紐約州、新澤西州與康乃狄克州的州長討論之後，3州居民沒有必要進行隔離，將要求美國疾病管制與預防中心發布一項強而有力的旅遊警示。

....Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

美國疾病管制與預防中心（CDC）網站「美國境內旅遊」現已更新，敦促紐約州、新澤西州與康乃狄克州居民未來14天不要進行非必要國內旅遊，即起生效。

但美國疾病管制與預防中心也提醒，此一旅遊警示並不適用於卡車運輸、公共衛生、金融服務、食品供應等重要基礎產業的員工，因為這些人身上擔負著維持日常運作的特殊責任。而紐約州、新澤西州與康乃狄克州的州長將擁有充分自由裁量權來執行此一政策。

▼ 美國疾病管制與預防中心（CDC）網站「美國境內旅遊」頁面現已更新。（圖／翻攝自美國CDC）