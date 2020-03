大紐約3州不必隔離！川普改發旅遊警示　美CDC：未來2周避免非必要旅行

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普28日脫口考慮針對紐約州、新澤西州與部分康乃狄克州實施14天隔離措施,但同日再度改口,當前僅需發布旅遊警示即可。目前美國疾病管制與預防中心(CDC)網站「美國境內旅遊」頁面已更新,敦促上述3州居民未來14天不要進行非必要國內旅遊,即起生效。

▲美國染疫人數超過12.4萬人。(圖/路透)

綜合CNBC等美媒報導,美國新冠肺炎(COVID-19)確診人數現已衝破12.4萬人,紐約州、新澤西州與康乃狄克州已成為疫情爆發中心點,紐約州感染人數超過5.2萬人、至少728人死亡,紐澤西州1.1萬多人染疫、至少140死,康乃狄克州也有1291人染疫、27人死亡。對此,川普28日考慮對3州實施14天隔離限制,但紐約州長古莫(Andrew Cuomo)強烈反對,質疑此一作法是否具備合法強制執行的效力。

到了美國當地28日晚間,川普透過推特表示,在接受白宮新冠肺炎特別小組的建議後,與紐約州、新澤西州與康乃狄克州的州長討論之後,3州居民沒有必要進行隔離,將要求美國疾病管制與預防中心發布一項強而有力的旅遊警示。

....Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you!