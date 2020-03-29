美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約、紐澤西、康州

▲川普說，「我現在正在考慮，我們可能不必這樣做，但有可能在今天的某個時候進行隔離，為期兩周。」（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合外電報導

美國總統川普表示，考慮對紐約州、紐澤西州和康乃狄克州部分地區實施「強制隔離」，「今天將會做出決定。」對此，紐約州長庫莫回應，「我不知道這在法律上是否可行，我甚至不喜歡這樣的聲音。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新統計，美國確診人數達到12萬1117人，死亡人數累計2010人，單日確診新增2萬400例、單日死亡增466例；其中，紐約州確診達到5萬2410例，接近總數的一半。

川普周六表示，由於新冠病毒爆發，他正在考慮紐約州、紐澤西州和康乃狄克州部分地區實施「強制性檢疫」，「有些人希望看到紐約州被隔離，因為這是一個熱點。」他說，「我現在正在考慮，我們可能不必這樣做，但有可能在今天的某個時候進行隔離，為期兩周。」

對此，紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）表示，「我不知道這在法律上是否可行，我甚至不喜歡這樣的聲音。」目前尚不清楚川普是否具有在三州宣布隔離的法律權力。