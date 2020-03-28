19歲網咖店員遭捅「心臟破裂」慘死！姊姊騎車找人「見弟弟倒臥血泊」…崩潰發文

▲蘇男借不到錢，水果刀捅死網咖店員。（圖／記者沈繼昌攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園市平鎮區28日凌晨發生凶殺案，35歲的蘇姓男子遇見準備上大夜班的19歲劉姓男子，上前借錢不成，持刀將人捅死，引起台灣社會震驚。同在網咖上班的姊姊等不到弟弟接班，騎車外出尋找，沒想到發現弟弟倒在血泊中，讓她相當崩潰。

這起事件發生在28日凌晨，年僅19歲的劉男準備前往上班，卻在半路遇上網咖熟客蘇男，當時蘇男要向他錢，不過沒有成功。蘇男眼見借錢失敗，拿出預藏的水果刀，往劉男胸口捅去，導致劉男心臟被刺破，噴血倒臥血泊。

由於弟弟向來上班準時，28日凌晨突然遲到，讓姊姊感到相當擔心，因此騎車外出尋找，沒想到看見弟弟倒臥血泊中，「弟弟是一刀被刺進心臟死的。」

▼姊姊等不到弟弟接班，騎車外出尋找，卻發現弟弟倒臥血泊。（圖／記者沈繼昌翻攝）



死者姊姊透露，網咖內的店員都認識蘇男，但蘇男生性孤僻，講話也很小聲，沒想到會突然殺了弟弟。檢警調查後發現，35歲的蘇姓兇嫌無業，長期沉迷網路遊戲，近5年幾乎以網咖為家，沒錢時還會打電話回家，要求家人送錢來網咖「繳房租」，但因為需索無度，蘇嫌的父母痛下決心，斬斷金援，因此蘇男沒錢花用，開始四處借錢。

此外，檢警調查後還發現，原先以為是隨機殺人，但案發前蘇嫌曾在網咖蹲守，等了劉姓死者一個多小時，且殺人後也沒有搶走手機、皮包，案發原因仍要進一步調查。

死者的姊姊崩潰說明，弟弟平時很獨立、孝順，從來沒跟家裡拿過錢，也不會讓家人擔心，喜歡各種外文，還自學日文、考到證照，最近還打算學俄文、英文，今年還要當兵，回來後想去做日文翻譯。

死者姊姊指出，弟弟28日上班路上，遇到兇嫌，被拿水果刀刺中心臟，在跑回家求救的路上，失去呼吸心跳，倒在路邊，讓她相當痛苦，「我弟弟才19歲，人生才剛要開始，就被你一刀毀了…。」

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