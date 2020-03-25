勒殺同居女友...鋸7塊扔路邊「任狗啃食」！惡男一審「有教化可能」逃死刑

記者林悅／台南報導

台南東區2019年1月發發生一起震驚社會的「殺人鋸屍肢解棄屍」案，凶嫌吳茂騰一審遭判無期徒刑，案經上訴二審，台南高分院25日開審理庭，除死者家屬當庭怒斥凶嫌沒有悔意要求判死外，檢察官更指吳嫌殘忍行為禽獸不如，毫無教化可能，請求法官改判他死刑！

▲32歲男子吳茂騰與張姓女子姐弟戀同居，因張女提分手發生爭吵，被吳男勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內，警方循線將他查獲送辦。

法官庭訊時詢問吳嫌案發經過，吳嫌表示，一開始與死者發生爭吵就是在房間，他不是從客廳一路壓制死者進房間，在扭打過程中，將死者推倒於床上，情緒失控，以左手從後環繞死者頸部，將其勒斃，並非從正面。

吳嫌指出，他感覺沒勒很久，差不多3、5分鐘左右，一開始沒打算肢解分屍，因為案發後很恐慌、不知所措，才想到要肢解屍體，法官請吳嫌詳述勒頸方式及時間，吳嫌卻含糊其詞、避重就輕，法官當庭拉高分貝表示，「你最好說實話，閃躲沒好處」，吳嫌坦承殺人並肢解屍體，但不承認「隨意」棄置，他辯說他有買鏟子要埋屍塊。

檢察官當庭痛斥吳嫌，殺人並以鋸子肢解屍體，還將屍塊隨意棄置路旁草叢，任野狗啃食，「這還有天良」？檢察官認為，吳嫌殺人之後，購買工具及清潔用品，將屍體肢解並棄屍，代表吳嫌是冷靜且有計畫，原審判決指吳嫌尚有一絲天良可教化，檢察官痛批簡直「胡說八道」，檢察官更指吳嫌殘忍行為禽獸不如，毫無教化可能，對於沒有懺悔的吳嫌，不須給他機會，請求法官改判他死刑！

吳嫌坦承犯行並表示，他在獄中抄寫聖經，向上帝說出想對死者說的話，會在獄中好好表現，若假釋出來，將找份工作，好好工作以補償家屬，直到無法工作為止。死者大姊當庭怒指，吳嫌仍沒說出為何要殺死妹妹的動機，而且至今出庭都以斜眼狠瞪我們，根本沒有絲毫悔意，「如果法官不執行死刑，我來執行，我來槍斃他，他不該活在這世上」。

死者兒子也要求司法還給家屬一公道，就是將吳嫌判死刑，不要出來害人，不然所有人都會認為殺人不用負責。

32歲男子吳茂騰勒斃同居人張姓女子，分屍裝袋後棄置於東區生產路附近草叢內，台南地院合議庭認為吳男絞勒被害人長達15分鐘，又持電線纏繞被害人頸部2圈，來確認被害人死亡，且以鋸子將被害人肢解棄置野外，以致部分遺體遭野狗啃食而逸失，認為被告性格偏差自私自利，且行兇手段殘忍，然因被告並無前科，經警查獲後即已坦認犯行，非無教化可能，台南地院合議庭判決吳茂騰犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；又損壞、遺棄屍體，處有期徒刑3年6月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

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