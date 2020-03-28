酒精、肥皂洗手除菌率達90％！專家曝「一種方法」清潔幾乎沒用：等於白洗

▲東吳大學對3種洗手方法進行實測。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓民眾感到相當緊張，中央也出面呼籲，勤洗手才是抗疫症解。對此，東吳大學教授出面說，用酒精、肥皂等物品洗手，能除去將近90％的細菌，不過，若什麼清潔液都沒用，就只用清水洗手，幾乎等於白洗。

衛福部不斷倡導，無論採用濕洗手，或是酒精性乾洗手方式清潔，都要洗到手腕處，同時遵守「內（手掌）、外（手背）、夾（指縫）、弓（指背）、大（大拇指）、立（指尖）、腕（手腕）」的口訣，搓洗至少20到30秒，才能有效防疫。

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對此，東吳大學微生物系對「酒精洗手」、「肥皂洗手」與「清水洗手」做測試，得出了相關結果，發現以酒精洗手殺菌率最佳，其次是肥皂洗手，而清水洗手幾乎沒辦法帶走細菌。

▼三種方式洗完手後，再進行細菌培養，結果大不同。（圖／翻攝《東森新聞》）



東吳大學微生物系主任李重義說，雖然以75％酒精清潔手部效果最好，但如果常常使用，手部可能會受傷，而以肥皂洗手，落實清潔動作的話，也能帶走90％以上的細菌，但只用清水洗手，則清洗前、清洗後的細菌數量幾乎一樣，相當於白洗了。

衛福部提醒，多數病原體主要透過飛沫、接觸傳染，正確的手部清潔，能夠有效降低細菌、病毒從手進入口鼻的機率，進而達到防疫效果，而用肥皂清洗雙手，一直是國際公認最有效的傳染病防治方法，因此一定要正確洗手，接著再把手擦乾，才算完成手部清潔。

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