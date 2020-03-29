美國確診破10萬人「世界最嚴重」　他3月初就預言：1個月後肯定很糟糕

▲美確診破10萬「世界最嚴重」，他月初就預言：「肯定一蹋糊塗」。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國截至28日晚間8時許，新冠肺炎確診數突破10萬人、死亡案例達1707人。成為全球疫情最嚴重的國家。其實美國演變成這種情況，前衛生署長楊志良早在半個月前就已經預言，他10日接受媒體訪問時表示，美國1個月後疫情肯定一蹋糊塗，甚至會比歐洲國家還要嚴重。

楊志良10日表示，儘管義大利，法國、德國等數個歐洲國家飽受新冠肺炎侵擾，但是最麻煩的國家恐怕會是美國，根據美國疾病管制中心發布的資料，美國2月底時有3千多萬人感染流感、2萬多人死於流感，根本原因就是川普總統輕忽、看不起流感。

楊志良分析後認為，川普會看不起流感的原因，主要是流感的死亡率只有約0.058％，比新冠肺炎的1.94%低了30倍，川普輕忽的態度讓美國防疫落後太多，甚至2萬多死於流感的人之中，有沒有人是死於新冠肺炎都不知道，美國1個月後疫情絕對是一塌糊塗，甚至將比現在的歐洲國家還要嚴重。

美國27日確診人數超越中國，成為新冠肺炎（COVID-19）全球疫情最嚴重的國家，28日確診數更突破10萬人，累積達10萬28例、死亡共1562例。為了解決新冠肺炎疫情造成的經濟衰退，川普總統在眾議院通過2兆美元（折合新台幣60兆）刺激經濟法案後，馬上簽署生效。