第二波口罩預購173.4萬人登記！　今起付款最快4/2就能到超商領

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2.0第二輪預購截止，根據中央健保署統計，總計有173.4萬人完成預購程序。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，上次口罩只有99萬人預購，此次近2倍。民眾從今（28）日起開始可以付款，最快4月2日就能領到口罩，而截至下午1時，已有近30萬人完成付款。

▲711口罩領取。（圖／記者陳涵茵攝）

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陳時中強調，「我們存貨很多」，呼籲民眾盡量滿，希望讓口罩涵蓋率再擴大。而第二輪自預購開始就比第一輪明顯踴躍，第一天就已經接近90萬人完成預購程序，截至27日晚間8時截止，三天下來共有173萬4153人完成預購程序。健保快易通App佔129萬人次居多，插健保卡有32萬餘人次丶自然人憑證11萬人次。

根據指揮中心統計，首輪網購口罩餘約400萬片，加上本次準備700萬片，估計超過1000萬片可供民眾購買，也因此本次預購173萬多人購買並未超出預期供應數量，無須抽籤。

指揮中心提醒，成功預購者於3月28日上午8時至3月30日晚上8時內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款；交易成功後，3月31日至4月1日以簡訊發送取貨序號。

在4月2日至4月8日，持序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照），至指定取貨超商的Kiosk服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK go）輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單（小白單），至超商櫃台領取口罩。