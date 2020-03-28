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柯文哲感謝前線醫護　照顧確診案例「心裡還是毛毛的」

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▲台北市長柯文哲出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文、袁茵、蘇晏男、陳家祥、羅婉庭／新北報導

衛福部長陳時中與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜三人28日共同出席「惜食台灣關懷醫護最前線」活動，將惜時便當分送給醫護人員、居家檢疫者等。而柯文哲在致詞時也提到新冠肺炎疫情的發展，他認為「還會拖很久」，未來還會慢慢擴散，整體還會拉一段時間。對於第一線醫護人員的付出，他也表達感謝，更說，他自己出身醫生，看到醫護人員擋在第一線照顧確診案例，「心裡還是毛毛的」。

在惜食活動致詞時，柯文哲先是提到，惜時本身就有愛惜食物減少浪費之意。而在這個閒置空間能做到有效利用他是非常支持的，他認為這是公私協力很好的例子。同時也宣布，會讓北農董事長與協會做進一步的協商，進行合作。

談到近期的疫情發展，柯文哲表示，「還會拖很久 」。他以分布圖來看，非洲、南美洲等目前沒有很明顯的案例，未來還會慢慢擴散，整體疫情還會拉一段時間。另外，他也感謝第一線醫護人員，他說自己出身醫院，看到醫護人員擋在前線照顧確診案例「心裡還是毛毛的」，非常謝謝他們給大家比較安全的生活。

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