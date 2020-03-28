已售60萬片口罩！醫療行「1元漲到4元」涉哄抬　老闆20萬交保



▲高雄有醫療器材業者哄抬口罩價格 。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市一間醫療器材業者趁新冠肺炎防疫期間，哄抬口罩價格，橋頭地檢署偵辦發現這間醫療器材行將原本進價和販售價格不到1元的醫用口罩，以每片4元對外販售給中盤商，從今年2月至今已售出60幾萬片口罩。橋頭地檢署26日搜索約談謝姓負責人到案後，依違反《傳染病防治法》、《紓困振興特別條例》等罪交保20萬元。

橋頭地檢署日前接獲情資，有醫療器材業者利用疫情期間，刻意哄抬口罩價格販售牟利。經專案小組縝密蒐證，並向法官聲請核發搜索票獲准，於3月26日至左營區通路商、及位在前鎮的醫療器材行等地點執行搜索，分別查獲醫用口罩6箱、相關帳冊及進銷貨明細等物品。

經專案小組調查發現，醫療器材行公司係從大陸地區輸入醫用口罩、N95口罩及醫療活性碳口罩等醫療器材至國內販售業者，但謝姓負責人明知醫用口罩於2019年輸入價格及實際對外販售價每片均不足1元，疑似見疫情嚴峻，民眾對醫用口罩需求增加，趁機對外哄抬價格，以醫用口罩每片4元對外販售予通路商，再以每片6.5元私下販售牟利。初步估計已販售約有60萬片醫用口罩。

經檢察官訊問後，認被告謝姓負責人違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條及《傳染病防治法》第61條等罪嫌重大，諭知20萬交保。

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