請國內假事由僅填2字！環署員工爽玩埃及染疫擬懲處　被爆「不算公務員」

▲環署昨晚進行消毒作業，同仁提早下班。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署秘書室員工3月4日至12日請「國內假」，人卻飛到埃及旅遊，返台確診，是國內部會首例。環保署長張子敬昨天坦言署內並不知道同仁是出國，對於後續該怎麼處理，要等事情告一段落再來看。環署今（24日）指出，是否會祭出懲處還是其他調查，會等同仁復原後，回到署內陳述整個情況再決定。

張子敬說明，確診個案是署裡基層員工，3月4日到3月12日參加埃及團，12日回來後有進辦公室上班，15日埃及團有人確診後，員工被通知要隔離，上班天數只有13日1天，16日立刻調查這名員工曾接觸過的4名同事，目前都在居家隔離中。

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▲張子敬坦言不知道個案請了國內假卻是出國。（圖／記者屠惠剛攝）



各界撻伐聲不停，許多人也在網路上罵成一片，都什麼時候了，還說謊出國，還害了4名同事。環署官員向《ETtoday新聞雲》說明，員工請任何假別前，都必須先透過線上先勾選「休假」或「事假」，選完還有「國內假」或「國外假」要選。此個案勾選了國內休假，僅備註「因事」2個字。官員說，該員不是以相關特考進入署內，「不算公務員」，相關請假規範都依勞基法，但都在同個機關工作，請假等規定，還是要按照規矩來。而假別和有薪、無薪還有准假與否都無關，全視個人及各單位狀況。

不過有署內員工認為，請假問題不大，有時請假處理私事，或是出國旅遊，就是不想讓別人知道，也涉及隱私，本來就不會多過問，加上有假可請也是員工的權益，只是現在疫情嚴峻，請了「國內假」卻參加旅遊團出國，確實不恰當。環署官員強調，要不要懲處，程序上會先讓同仁復原後，回到署內陳述整個事情經過再決定。至於之後會不會清查其他員工假別，官員表示「不會」，還是會相信同仁。

▲▼環署電梯採分流及面板加裝膜片減少接觸及方便消毒。（圖／記者許展溢攝）



另外，環署昨晚進行5個半小時消毒作業，之後訪客一律必須戴口罩，電梯採分流及面板加裝膜片減少接觸及方便消毒。廁所、茶水間及水龍頭設施、門把每2小時清潔1次。