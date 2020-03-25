史上最大徵收案「桃園航空城」環評大會過了！桃機承諾做好減災計畫

▲桃園航空城環評大會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

爭議超過10年的「桃園航空城計畫」今（25日）在環保署召開環評大會。桃園機場公司代理董事長林國顯、桃園市政府1副市長、9局處主管到場盼闖關。開發單位桃機表示，現況無法滿足未來人次大增需求。現場正、反兩方各表達意見，聚焦「土地徵收、跑道緊鄰油庫」，討論2個多小時，內部會議不到10分鐘決議通過。

此案3月4日專案小組第3次初審會議，內部會議討論不到5分鐘通過送大會。環團批不到1個月，就急闖關，若通過4月就會發布土地徵收公告，不顧多項爭議，逕行開發。且計畫有5大爭議，包括緊鄰第三跑道旁油庫的風險評估相當粗糙、大量居民搬遷社會經濟影響評估未完備、重演國民黨執政時期未環評先微收情形、土地微收的公益性和必要性不足，和2018年突然被納入微收的崙仔後鄰近聚落，讓居民無辜受難。

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其中，最受爭議的油庫儲油量高達17億公升，緊臨第三跑道預定地僅350公尺，和土地徵收範圍包括住宅設籍戶數6190戶，約16367人，徵收面積達2599公頃，而航空城全區内至少有9149個家戶與3.9萬人。

▲桃園航空城計劃。（圖／記者楊熾興攝）

開發單位報告強調，桃機每年客貨運量4800萬人次，預計2042年達8660萬人次，第一、二、三航站僅可提供5700萬人次。目標年貨量預計成長至500.2公噸，而機場專用區僅可提供180萬公噸需求等現況，都無法滿足需求。該計畫遷移近9000人，相關安置計畫及各項措施，民航局和桃園市政府都會持續溝通，妥適照應民眾的安頓。交通部預估，2030年跑到運量達5890萬人次，實際成長超乎當時預期，來得更強勁，現況服務能量跟未來航空市場是有必要開發。

今大會備受各界關注，正、反兩方登記發言的居民和環團超過20位，還有多位民代到場關心。居民呂學信不滿，收到協議價購通知書才知自己土地也被納入徵收範圍，但他們從來都不願意。有居民怒批，有官員告訴他們「你為什麼要這麼倒霉，選機場附近居住」。但不少居民則認為，很多人為反而反，此案要加速推動，是桃園唯一發展機會，超過9成居民都贊成。

台灣人權促進會專員余宜家直指，第一期徵收區牽涉到6090戶，影響人口超過1.6萬多人，比目前環評的範圍還巨大（遷移近9000人），既有資料無法評估後續安置計畫和帶來的衝擊。環境法律人協會專員徐孟平點出整體風險評估粗糙，其中，油庫跟跑道太近，若發生洩漏意外，揮發性氣體會導致爆炸，恐讓機場陷入危機。時代力量立委陳椒華說，油庫評估內容僅3頁不完整，報告很草率，未顧及後果。

▲▼機場公司強調，現況無法滿足未來需求，對於居民安置也都會妥適照應。（圖／記者許展溢攝）

有環委認為，開發單位必須想辦法補強油庫問題，若撞到也不會撞到太嚴重。有環委說，重大計畫施工前，還是要辦理說明會實際讓民眾了解，釐清各事項。環評徵收範圍只有723公頃，環委提到是很大面積，攸關農田、大型鳥類等生態移植計畫要怎做。有環委認為，重點是妥適處理民眾權益，過去感覺航空單位較強勢，但經過幾此開會有感覺貼近民眾想法。

林國顯說，桃機是台灣進出門戶，全台8成運量，承諾會跟中油做減災計畫。環保署更強調，今天是針對開發行為 「第三跑道」，只有審查「第三跑道」範圍，土地徵收則是內政部另一個法規。結論要求開發公司施工前移樹計畫要先送桃園市府審定，每年應至少辦理1次空難防救災和消防演習，並在施工前辦理地方說明會，和協助中油減災辦理空難減災作業。