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台灣用19世紀土地徵收制度「侵犯人權」！他揭學者很羞愧：因為政府沒錢

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▲▼ 環保團體舉行桃園航空城問題一籮筐記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲環團舉行桃園航空城問題一籮筐記者會，狠批政府土地徵收制度嚴重侵犯人權。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

桃園航空城計畫明天預計在環保署環評大會闖關，其中，最受爭議的是土地徵收問題，預計將有16367人受影響，面積達2599公頃。政大地政系教授徐世榮今（24日）表達不滿，狠批蔡政府中央到地方都是民進黨，還執行此案，且19世紀徵收制度，全世界民主國家中，到21世紀，只有台灣還用，讓學術界感到羞愧。

徐世榮表示，有人說德國也是此制度，但台灣徵收案比該國多了10倍不只，台灣很多懂法律、懂徵收制度的人，透過行政手段，掠奪人民土地，不僅立法落後，應守住最後一關的司法審查也怠惰。居民抱著可能會勝訴的期待申請別拆房，卻得到「房子拆了，可用金錢補償」回應，是非常殘忍掠奪人民土地的共業。

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▲▼環團針對桃園航空城第三跑道計劃召開記者會呼籲環評不要打假球。（圖／記者許展溢攝）

▲▼桃園航空城計畫若通過，預計有16367人受影響。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團舉行桃園航空城問題一籮筐記者會。（圖／記者許展溢攝）

徐世榮拿出1917年出版的「區段徵收」書籍說，內容探討侵害基本人權，但區段徵收制度在全球民主國家中，現在只有台灣繼續使用，該制度發展在歐洲19世紀衍生出來的制度，原美國也要引入該制度，最後考量因侵害了人民基本人權而不實施。並強調區段徵收制度，目的是透過土地開發，協助政府所需要的財政。而被創造出來的制度，在歐洲被認為嚴重侵害人權，跟憲法有牴觸，後來都廢除了。

徐世榮氣的說，103年過去了，光講都很慚愧，對學術界非常羞愧，今天都21世紀，台灣還在大肆使用19世紀的東西。雖該計畫是前總統統馬英九任內，愛台十二建設其中之一，但中央到地方現在都是民進黨，蔡政府卻執意執行。

▲▼政大教授徐世榮。（圖／翻攝自Facebook／徐世榮）

▲徐世榮憤怒批政府掠奪人民土地。（圖／翻攝徐世榮臉書）

徐世榮認為，土地徵收就是強制民間參與，照理徵收要符合必備要件，政府往往說土地開發，不用符合，只審查「財務計畫」，當成價格問題，把土地當成商品對待。講到激動處，徐世榮一個個舉例，苗栗大埔、機場捷運A7 新北市八里台北港、竹北台知園區、竹東二重埔、三重等，一路走來到現在，都是徵收制度，就是因為政府沒錢，而掠奪人民和社會弱勢土地，美其名合作開發，實際嚴重侵犯人權。

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