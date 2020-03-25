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翡翠水庫驚見上百廢液桶！銅濃度超標3倍...全是新北印刷廠產出

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▲▼環保署查獲廢液桶丟在翡翠水庫集水區。（圖／環保署提供）

▲遭棄置翡翠水庫集水區廢液桶。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

翡翠水庫是大台北地區600萬人口的飲用水水源，環保署今（24日）指出，去年9月接獲通報，竟有人把100多桶廢液丟在翡翠水庫集水區，為追查幕後人，花了半年時間，終於查到可能是新北市某間印刷廠產出，共有10餘家業者涉嫌委託業者清除，均移送台北地檢署偵辦，除將面臨1到5年徒刑外，也會追究不法利得。

環署指出，當時北區環境督察大隊接到台北水源特定區管理局通報，新北市新店區翡翠水庫集水區遭人棄置100多桶廢液，經派員前往會勘發現現場遭棄置99桶20公升白色塑膠桶廢溶液、5桶125公升藍色塑膠桶廢油墨及20多袋以大塑膠袋盛裝之廢布，驚覺事態嚴重，除立即協調新北市政府將廢液桶移置台北水源特定區管理局，並啟動環檢警結盟，和台北地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊成立專案小組，追查幕後棄置人。

請繼續往下閱讀...

▲▼環保署查獲廢液桶丟在翡翠水庫集水區。（圖／環保署提供）

▲環保署督察人員現場蒐證及採樣。（圖／環保署提供）

環署表示，遭棄置的廢液，經採樣檢測結果，有部分含銅濃度超過有害廢棄物溶出標準將近3倍，對人體會造成肝硬化、消化系統、腎功能衰竭和中樞神經系統抑制等中毒症狀，並對環境會造成綠牡蠣及動、植物體內大量濃縮，從而產生食物鏈的危害，對環境危害相當大，棄置地點距離野溪僅3公尺，幸好及時發現尚未滲漏，否則將嚴重影響大台北地區600萬人口的飲用水安全。

▲▼環保署查獲廢液桶丟在翡翠水庫集水區。（圖／環保署提供）

▲新北市環保局人員吊繩索深入山谷清除廢液桶。（圖／環保署提供）

為追查幕後行為人，環署北區環境督察大隊由採樣檢測成分，研判這些廢液是含重金屬的廢顯影液，再運用高科技技術還原廢液桶遭塗銷之標籤，發現可能為新北市中、永和、新店一帶印刷廠產出，經溯源追查，費時半年，查出共有10餘家業者涉嫌將廢棄物委託給沒有清除許可的台南市威○科技公司清除，該公司林姓負責人及羅姓共犯為節省處理費用，就近將收取的廢液和廢布，直接棄置在新店的翡翠水庫集水區內，目前相關涉案人，均移送台北地檢署偵辦，除了將面臨1到5年徒刑外，環保署也會追究不法利得。

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