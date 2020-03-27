送完包裹被告知「我在居家檢疫」　高雄郵差嚇壞

▲郵務士送完包裹，才知道簽收人在居家檢疫。（示意圖／ETtoday記者攝）



記者柯振中／綜合報導

目前台灣有不少居家檢疫、居家隔離的民眾，這群人必須待在家裡，不可外出，不過，儘管做好隔離準備，這些人仍有可能不小心與外界接觸。高雄有名郵務士到民宅配送包裹，等到民眾簽收完之後，才被告知簽收人是居家檢疫的對象，讓他當場嚇壞了。

郵務士每天都要在大街小巷穿梭，挨家挨戶送信，若剛好遇上掛號、包裹，還要等住戶出來，多一道簽收的手續，才能把信件交送出去。不過，目前正值非常時期，許多郵務士送完信，都會用乾洗手對手部清潔，以免遭到感染。

一名郵務士說，為了防止感染，又要兼顧工作，他隨時將乾洗手帶在身邊，只要送完信，就會噴一次，一天送完信，可能會噴到4、50次，手可能因此脫皮。

▼郵務士配送包裹、信件的工作相當辛苦，風險也高。（示意圖／ETtoday記者攝）



除了噴消毒液消毒以外，郵務士最怕碰上的，還是居家檢疫、居家隔離的民眾。高雄郵局郵務科科長陳建章說，局內有名專門配送包裹的同仁將包裹送出，等到住戶出來簽收、領完貨後，才被告知簽收人「是居家檢疫的」，讓這名同仁感到相當害怕。

由於工作伴隨不安，郵務士除了做好基本防護外，也希望政府能提供名單，讓他們送信時可以做好事前準備，避免非必要接觸。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～