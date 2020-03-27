渣男下毒迷姦前女友還傳不雅照害解婚約！重判8年定讞





▲屏東吳姓男子迷姦前女友，又傳不雅照害她被解除婚約，最高法院將吳男判刑定讞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

屏東吳姓男子不滿女友分手後另結新歡，2016年11月間將四級毒品「氯硝西泮」摻入四物雞湯，誘騙前女友喝下，等她昏沉後吳男趁機性侵得逞，更拍下性愛照片傳給她論及婚嫁的男友，害她被解除婚約。二審將吳男重判有期徒刑8年與6月，案經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，吳男與前女友曾一起經營美容美睫店，後來2人因故分手，但吳男卻無法接受前女友另結新歡。案發於2016年11月22日上午，吳男謊稱有客人指定前女友服務，將前女友騙回店內，還假意煮了四物雞湯，但卻摻入「氯硝西泮」；待藥效發作，吳男攙扶昏沉的前女友到後方房間內，將她脫衣性侵得逞。

不僅如此，吳男還拿出前女友手機，拍下她的胸部、下體及性愛過程照片，並傳送給她的現任男友，企圖製造仍在交往的假象。但男友察覺有異，隨即聯絡女方家人前往美婕店，並將她載到醫院抽血驗尿，果然驗出毒品陽性反應，小君憤而提告性侵。吳男遭提起公訴。

一審將吳男判刑後，上訴二審，高雄高分院審理期間，吳男否認犯案，辯稱雞湯內加了米酒，前女友連喝了6碗才頭暈，而且是女方要求按摩，才會進而合意性交；至於拍攝性愛照片部分，則是為了宣示自己是正牌男友。而前女友歷經此事後，論及婚嫁的男友也決定解除婚約。

高雄高分院調查後，認為前女友應該是吃下毒品雞湯才會昏迷，因此不採信吳男說詞，仍認定他有罪。考量吳男以摻有第四級毒品的雞湯迷姦前女友，極有可能使前女友因施用第四級毒品而陷於生命、身體之危險，又趁昏迷後對其為強制性交之行為，漠視前女友之身體自主權，犯罪手段不佳，更造成男友解除婚約，本應重判。但雙方在審理過程中達成和解，吳男當庭支付5萬元，因此高雄高分院將吳男性侵部分重判8年，偷拍部分判刑6月、得易科罰金18萬元。偷拍部分先行定讞，性侵部分上訴第三審後，最高法院27日駁回上訴定讞。