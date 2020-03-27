台中醉男酣睡車停路中央　警敲窗他驚醒…直撞路邊4輛汽機車

記者白珈陽／台中報導

台中市民王姓男子27日深夜疑因酒後精神不濟，駕駛銀色轎車於停等紅燈時昏睡，車子直接停在馬路中央。經民眾報案警方趕至現場，警敲窗查探男子是否有無異狀，此時男子突然驚醒並將車往前行駛，警原以為王男就此清醒，豈料下一刻王男竟撞上路邊停放的3輛轎車、小貨車及1部機車，讓員警看傻了眼。經警酒測王男有酒精反應，頭部、嘴唇有擦挫傷，目前正入院治療，待出院後將依公共危險罪送辦。

▲王男駕駛轎車撞上路邊停放的3輛轎車、小貨車及1部機車。（圖／民眾提供）

▲王男駕駛的銀色轎車。



警方表示，27日凌晨3時許接獲民眾報案，稱中清路二段有一輛自小客停在馬路中央，由於地點就位在水湳派出所後方，警方很快地就到現場，到場發現該自小客，當時交通號誌為紅燈，警員朝該自小客敲打車窗，查看王姓男子（約40歲）身體有無異狀、神智是否清醒，此時交通號誌轉為綠燈，王男突然醒覺，並駕車往前行駛。

▲警員朝該自小客敲打車窗，查看王姓男子身體有無異狀、神智是否清醒。

警方見到王男醒來且尚能開車，便想向他告誡後就讓其離去，豈料，過了該路口後，警還沒搭上話，王男竟一路往右前方直駛，直接撞上路旁停放的3輛轎車、小貨車及1部機車，讓在場員警相當傻眼，而經酒測後王男酒精濃度超標，並因車禍意外導致其頭部及嘴唇有擦挫傷，目前正在中國醫藥大學附設醫院接受治療，警將依公共危險罪將他送辦。

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