關山警取締酒駕　「防疫防制」雙管齊下

▲ 小隊長謝明恭全程示範酒測器，由新吹嘴拆封到拿出衛生紙噴上1：100漂白水消毒，確保完全乾了之後才給民眾實施酒測。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東關山警分局長潘仕能為因應「新型冠狀肺炎」，特利用3月份聯合勤前教育時機，請交通小隊小隊長謝明恭全程示範「如何使用酒精測試器及消毒之SOP(標準作業流程)」，讓執行取締酒駕勤務不停擺，以維護所有用路人安全，也期望同仁注意執勤安全，並全力配合政府防疫作為，積極查處未依規定居家檢疫民眾及查辦假消息，俾利民眾免於恐懼，讓民眾既平安又健康。

警政署說明，酒測器目前分為2種，都有在使用，新的跟舊的最大的不同就是吹嘴。新的酒測器吹嘴有2個口，1個給民眾呼氣，仔細一看中間有個設計，可以防止口水往下流，進到酒測器無法反吸，針對酒測器疑慮，防疫期間警方做好準備；有鑑於此，關山警分局為使員警都能熟悉使用酒測器及消毒的SOP，於3月份聯合勤教時機，由交通小隊小隊長謝明恭全程示範，由新吹嘴拆封到拿出衛生紙噴上1：100漂白水消毒，確保完全乾了之後才給民眾實施酒測，另外酒測器機身每使用過都得仔細擦拭，使用過程拍成影片，經後製後傳送各單位同仁，以確保員警執勤及民眾衛生安全！

分局長潘仕能表示，因應「新冠肺炎」疫情及避免員警及民眾在酒測過程受感染，執行取締酒後駕車勤務員警除應一律配戴口罩外，於攔停車輛後應與駕駛人保持一定距離，觀察過濾駕駛人如有酒容酒氣者，再指揮至路旁停車熄火，對駕駛人進行酒精濃度測試，呼籲民眾配合員警施測程序。另對於受測者所使用吹嘴均係以塑膠套包裝的全新吹嘴，用過即換，絕對不會重複使用，且落實儀器消毒程序，以確保衛生安全。

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