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自閉少年徒步上西濱快速道路　女警柔聲關懷2小時助返家

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▲▼ 。（圖／警方提供）

▲警方獲報迅速趕赴現場。到場時，發現來自大里的林姓少年緊靠著護欄瑟瑟發抖。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

患有自閉症的17歲林姓少年，日前於夜間獨自走上台61線西濱快速道路，當時週遭行車速度飛快，讓他緊靠護欄不敢動彈，台中市清水警分局獲報到場時，發現少年無法清楚表達，經女警員吳芓瑩透過溫柔的語氣與其溝通，少年這才卸下心房、寫出自己的名字，警方立即聯絡少年母親，順利幫助少年返家。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲林姓少年日前於夜間獨自走上台61線西濱快速道路，當時週遭行車速度飛快，讓他緊靠護欄不敢動彈。

台中市清水警分局大秀派出所副所長許秉盛、警員吳芓瑩，於19日晚間9時40分許，獲報稱台61線西濱快速道路上有民眾在游走，由於夜間快速道路車速飛快，加上視線不良，員警擔心該民眾會發生危險，便迅速趕赴現場。到場時，發現來自大里的林姓少年緊靠著護欄瑟瑟發抖，正要詢問時卻發現他無法清楚表達、神情恍惚。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲吳芓瑩努力了2個小時候，少年終於卸下心房寫出自己的名字。

無可奈何之下，員警只好先將少年帶回派出所休息，吳芓瑩雖嘗試與少年溝通，但少年不斷重複「火車站」、「我要搭公車」等語，經吳努力了2個小時候，少年終於卸下心房寫出自己的名字，警方立即查證並與其母親取得聯繫。林母向警方透露兒子患有自閉症，晚間趁著哥哥不注意時偷偷外出，導致迷失方向不知道怎麼回家，幸好有熱心民眾及警方協助，非常感激幫助他們的人。事後，林母也再次致電給警方，表達感謝之意。

清水警分局大秀派出所所長賴進忠呼籲，民眾應多加關心家中長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況及動向，另可以為其配戴愛心手環，如擔心手環或項鍊會被取下，則可在衣服上繡上名字，如有長時間未歸情形，可以立即撥打110或是至派出所報請警方協尋。

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