防境外輸入！　大陸航線「1國留1條」每周最多1班...29日開始實施

▲新冠肺炎影響航空業。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

中國國家移民管理局26日晚間突宣布，自28日0時起暫停持來華簽證和居留許可入境。中國民航局官網26日也公布最新通知，不管大陸、國外航空公司往返大陸的航線只能保留一條，每周最多1班，規定從29日開始執行。

《關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知》中指出，為堅決遏制境外新冠肺炎疫情輸入風險，根據國務院疫情聯防聯控工作要求，決定進一步調減國際客運航班運行數量。

具體內容包含，以民航局3月12日官網發布的「國際航班信息發布（第5期） 」為基準，國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每週運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至我國的航線只能保留1條，且每週運營班次不得超過1班。

各航空公司要嚴格執行最新版《運輸航空公司疫情防控技術指南》。在抵離中國的航班上採取嚴格的防控措施，確保客座率不高於75%。民航局可能出台進一步收緊國際客運航班總量的政策，請各航空公司密切關注、提前研判，做好已售機票的延期、退票等處置工作。

▲旅客穿著防護服。（圖／路透社）

《運輸航空公司疫情防控技術指南》全文：

各運輸航空公司：

為堅決遏制境外新冠肺炎疫情輸入風險高發態勢，根據國務院疫情聯防聯控工作要求，現決定進一步調減國際客運航班運行數量。具體要求如下：

一、以民航局3月12日官網發布的“國際航班信息發布（第5期） ”為基準，國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每週運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至我國的航線只能保留1條，且每週運營班次不得超過1班。

二、請各航空公司根據上述要求，提前向民航局運行監控中心申請預先飛行計劃。

三、各航空公司按照本通知的要求調減航班涉及的航線經營許可和起降時刻等予以保留。

四、各航空公司要嚴格執行民航防控工作領導小組辦公室印發的最新版《運輸航空公司疫情防控技術指南》。在抵離中國的航班上採取嚴格的防控措施，確保客座率不高於75%。

五、根據疫情防控需要，我局可能出台進一步收緊國際客運航班總量的政策，請各航空公司密切關注、提前研判，做好已售機票的延期、退票等處置工作。

六、各航空公司可利用客機執行全貨運航班，不計入客運航班總量。

七、各航空公司根據本通知第一條調整的航班計劃自2020年3月29日起執行。

八、本通知自發布之日起生效，截止日期另行通知。自本通知生效之日起，民航發〔2020〕11號通知失效。

►戴口罩更要保養