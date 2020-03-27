遭西媒踢爆「檢測試劑精確度僅30％」　中方急PO文澄清！

▲西班牙新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

西班牙《國家報》日前指出，從中國採購的新冠病毒快速檢測試劑盒，精確度僅為30％。對此，中國駐西班牙大使館26日在推特上表示，該批採購與中西兩國達成的醫療物資採購合作無關，快速試劑盒是由一家深圳企業製造，而該企業並未獲得中國國家藥品監督管理局的銷售許可。

隨著新冠肺炎疫情不斷惡化，西班牙政府開始向外求援。西國衛生部25日在推特證實，將花費4.32億歐元向中國購買醫療物資，其中包括5.5億隻口罩，550萬份快速檢測試劑盒，950台呼吸機和1100萬副手套。

不過，西班牙《國家報》《世界報》等媒體26日報導稱，從中國採購的快速檢測試劑盒結果不精確，按要求精確度應超過80％，但這批試劑盒僅為30％，而這批貨物來自深圳易瑞生物科技有限公司（Bioeasy）。

▲中國駐西班牙大使館推特內容。（圖／翻攝自推特）

對此，中國駐西班牙大使館26日連發多條推特回應，稱該批不達標的快速檢測盒，與中國政府與西班牙達成的4.32億歐元的醫療物資採購合作無關；西班牙衛生部購買的醫療物資正在加緊籌備，「目前尚未離開中國。」

內容還提到，中國及本國企業單位（如阿裡巴巴）等捐贈的醫療物資供應商中，不包括深圳易瑞生物技術有限公司；早前中國已經給西班牙一份正規供應商的清單，深圳易瑞不在清單當中；深圳易瑞尚未取得中國官方授予的醫療產品銷售許可資質。

深圳易瑞生物技術有限公司27日向《觀察者網》表示，該公司已經停止快速檢測試劑盒的接單工作，但對於西班牙媒體報導的採購試劑盒質量不佳一事並未給出回應。

深圳市市場監管局27日在微博發佈公告，稱關於網傳深圳市易瑞生物科技有限公司向西班牙出口新冠病毒檢測試劑相關情況，已啟動快速核查，具體情況將持續通報。