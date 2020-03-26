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接行政院中辦執行長　蔡培慧：首重中部經濟圈、改善城鎮體質

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▲▼前民進黨不分區立委蔡培慧，將接行政院中辦執行長，繼續深耕中部，兌現選舉承諾。（圖／蔡培慧辦公室提供，下同）

▲▼前民進黨不分區立委蔡培慧，將接行政院中辦執行長，繼續深耕中部，兌現選舉承諾。（圖／蔡培慧辦公室提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

民進黨前不分區立委蔡培慧，南投縣區域立委敗選時，承諾要繼續留在南投打拚。她4月起將接任行政院中部辦公室執行長，一步一腳印的達成，為鄉親們服務的使命。

長期對地方發展觀察與基層經營，蔡培慧認為，以台中為圓心，銜接南投、彰化及苗栗等中部經濟圈的整體戰略思維，才有機會徹底改善中部各縣市的城鎮體質。

蔡培慧說，選後即表明會留在家鄉深耕、服務不間斷，未來將留在中部發揮所長，非常感謝蘇貞昌院長肯定我的專業與能力，並期許未來能就所擅長的政策研究、整合協調及執行力，為國家十分重視的台灣農業發展有所發揮。

▲▼前民進黨不分區立委蔡培慧，將接行政院中辦執行長，繼續深耕中部，兌現選舉承諾。（圖／蔡培慧辦公室提供，下同）

台中是科技研發與精密工業的重鎮，南投和彰化有許多中小企業和工廠，是發展科技工業的協力產業。蔡培慧表示，倘若能結合科技農業發展，對科技人才、傳產技術創新的育才、留才，都是很好的方向。

此外，透過輕軌、鐵路與高鐵的整合串聯，暢通交通路網是發展城鎮的一大關鍵，而教育及產業資源的盤整挹注都需要前瞻擘劃，在在是培慧長期關心地方的觀察，亦是未來我要更著力的方向。

蔡培慧強調，留在家鄉深耕、留在南投服務，草屯太平路的服務處將持續經營，歡迎大家有空來泡茶。

・好吸收不黏膩

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