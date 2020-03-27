機車大盜發燒！　彰化警檢院啟動「遠距視訊」羈押隔離

▲盜機車主嫌有發燒，檢警及彰化地方法院採遠距視訊方式偵訊。（圖／彰化地檢署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署破獲由呂嫌為首的機車竊盜不法集團，被拘提到案時稱曾與從國外返台朋友接觸，有發燒及呼吸道等症狀，但為了防疫，先隔離送醫診斷，確定不是「新冠肺炎」，但仍不敢大意，檢警啟動「遠距訊問」，法官「遠距視訊」召開羈押庭，律師亦以視訊方式接見被告，再由彰化看守所將呂嫌隔離收監。

▲檢警破獲竊盜機車集團。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢表示，調查後發現，該不法集團行竊機車地點遍及中部地區各縣市，呂嫌2月才因犯竊盜案件具保停止羈押出監，3月間陸續竊得機車 10 餘輛，並將竊得之機車借屍還魂（使用報廢車輛車籍資料或車牌）方式出售牟利。3/25日由何蕙君檢察官指揮彰化縣警察局彰化分局員警指揮偵辦，分別對機車解體工廠及犯嫌住所等處進行搜索，並拘提呂嫌到案，同時扣得機車解體零組件及機車車牌等證物。

▲盜機車主嫌有發燒，警方採遠距視訊方式偵辦。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢指出，呂嫌被拘提到案時，稱近日曾與外國返台人士接觸，且身體亦有高燒及呼吸道等症狀，於此防疫期間，警方不敢大意，立即通報地檢署，先隔離犯嫌，後依檢察官指示先將犯嫌送醫確認病況，經醫師評估後認屬上呼吸道感染，無「武漢 肺炎」等相關症狀。

▲彰化檢警破獲竊盜機車集團。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢強調，為了防疫優先，避免疑似武漢肺炎個案接觸及移動，立即與警方啟動「遠距訊問」，完成檢察官複訊程序，同時於檢察官諭知聲押後通知法院，法官亦以「遠距視訊」之方式召開羈押庭，律師亦以視訊方式接見被 告，即被告在警方設置之特別隔離偵訊室中，由法官、檢察官及 律師分別及共同視訊，完成法定程序，裁定羈押被告。後續並由彰化地檢署通知彰化看守所將呂嫌隔離收監。

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