英國情侶入住檢疫所要求吃「無麩質飲食」　衛生局專人幫她買牛奶、茶葉蛋

▲遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

一對英國情侶14日入境台灣稱沒錢住民宿，因此被安排到花蓮檢疫所，每日包三餐、專人收垃圾，但兩人卻抱怨台像住在監獄，為此向英國媒體BBC投訴。外交部26日晚間表示，檢疫中心每日收費新台幣267元，包含住宿、每日餐飲，以及定時送餐與照顧，另該名英國民眾入住時曾表示需「無麩質飲食」，花蓮縣衛生局人員也赴便利商店自費購買牛奶、茶葉蛋等無麩質食物。

外交部表示，有關英國媒體BBC報導，英國民眾反映她女兒及其澳洲籍男友遭我國要求居家檢疫14天，所受待遇不佳事，經外交部向花蓮縣政府查證結果，該報導引述說法不符事實，對若干媒體未經查證，就先刊登負面不實內容，影射批評台灣的國家防疫形象，外交部對此深表遺憾。

經外交部向花蓮縣衛生局仔細查證，這對英國情侶曾表示沒有足夠金錢在原旅館隔離檢疫14天，才由花蓮縣政府衛生局安排入住檢疫中心，並非受到我方強制安排，該檢疫中心是由學校宿舍改建而成，設備雖不如旅館舒適，但絕非如報導所述「如同監獄般環境」，或是「遭到反鎖」等情。

外交部說明，檢疫中心每日收費新台幣267元，包含住宿、每日餐飲，以及定時送餐與照顧，該名英國民眾入住時曾表示需「無麩質飲食」，但因涉及特殊的專有名詞，中心人員未及時瞭解，但隨即在她入住當天第三餐起，即均提供「無麩質飲食」。

此外， 因兩人當日（18日）傍晚6點抵達後，至安頓完畢時已逾晚間10點，花蓮縣衛生局人員也赴便利商店自費購買牛奶、茶葉蛋等無麩質食物提供給她食用。

外交部提到，另該中心原安排與其男友分別入住備有衛浴設備的套房，無須與他人共用衛浴，但由於英國女性民眾入住的套房熱水設備故障，經反映後，已獲另安排設備更好的雅房入住，該中心也妥為規劃每位受隔離人員使用個別指定淋浴間，以確保隱私及舒適，媒體報導該中心無熱水一節，與實情有極大落差。

外交部提及，該名英國女性及其男友接受居家檢疫，在檢疫中心內部空間活動並未受限，但因隔離所需無法外出。她曾要求與其男友同宿，但其要求完全不符合隔離檢疫的原則，該中心為避免造成疫情破口，因此未同意該請求；外交部也慎重向英國駐台代表處查證，也獲告僅有該女性有無麩質的特殊飲食需求。

最後，外交部表示，善待客人是臺灣舉世皆知的民族性格，對於國際知名媒體未經向我國政府相關機關查證，即報導悖離事實的內容，對台灣國家聲譽造成傷害，外交部深表遺憾。