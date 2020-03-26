　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英國情侶入住檢疫所要求吃「無麩質飲食」　衛生局專人幫她買牛奶、茶葉蛋

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

▲遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

一對英國情侶14日入境台灣稱沒錢住民宿，因此被安排到花蓮檢疫所，每日包三餐、專人收垃圾，但兩人卻抱怨台像住在監獄，為此向英國媒體BBC投訴。外交部26日晚間表示，檢疫中心每日收費新台幣267元，包含住宿、每日餐飲，以及定時送餐與照顧，另該名英國民眾入住時曾表示需「無麩質飲食」，花蓮縣衛生局人員也赴便利商店自費購買牛奶、茶葉蛋等無麩質食物。

外交部表示，有關英國媒體BBC報導，英國民眾反映她女兒及其澳洲籍男友遭我國要求居家檢疫14天，所受待遇不佳事，經外交部向花蓮縣政府查證結果，該報導引述說法不符事實，對若干媒體未經查證，就先刊登負面不實內容，影射批評台灣的國家防疫形象，外交部對此深表遺憾。

經外交部向花蓮縣衛生局仔細查證，這對英國情侶曾表示沒有足夠金錢在原旅館隔離檢疫14天，才由花蓮縣政府衛生局安排入住檢疫中心，並非受到我方強制安排，該檢疫中心是由學校宿舍改建而成，設備雖不如旅館舒適，但絕非如報導所述「如同監獄般環境」，或是「遭到反鎖」等情。

外交部說明，檢疫中心每日收費新台幣267元，包含住宿、每日餐飲，以及定時送餐與照顧，該名英國民眾入住時曾表示需「無麩質飲食」，但因涉及特殊的專有名詞，中心人員未及時瞭解，但隨即在她入住當天第三餐起，即均提供「無麩質飲食」。

此外， 因兩人當日（18日）傍晚6點抵達後，至安頓完畢時已逾晚間10點，花蓮縣衛生局人員也赴便利商店自費購買牛奶、茶葉蛋等無麩質食物提供給她食用。

▲▼遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

外交部提到，另該中心原安排與其男友分別入住備有衛浴設備的套房，無須與他人共用衛浴，但由於英國女性民眾入住的套房熱水設備故障，經反映後，已獲另安排設備更好的雅房入住，該中心也妥為規劃每位受隔離人員使用個別指定淋浴間，以確保隱私及舒適，媒體報導該中心無熱水一節，與實情有極大落差。

外交部提及，該名英國女性及其男友接受居家檢疫，在檢疫中心內部空間活動並未受限，但因隔離所需無法外出。她曾要求與其男友同宿，但其要求完全不符合隔離檢疫的原則，該中心為避免造成疫情破口，因此未同意該請求；外交部也慎重向英國駐台代表處查證，也獲告僅有該女性有無麩質的特殊飲食需求。

最後，外交部表示，善待客人是臺灣舉世皆知的民族性格，對於國際知名媒體未經向我國政府相關機關查證，即報導悖離事實的內容，對台灣國家聲譽造成傷害，外交部深表遺憾。

▲▼遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

ET快訊
外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了
胡瓜靈堂停留2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣也沒辦法」
250元包三餐、清垃圾！　莊人祥回擊英國情侶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

英國情侶入住檢疫所要求吃「無麩質飲食」　衛生局專人幫她買牛奶、茶葉蛋

苗栗縣議會國民黨書記長江村貴議員涉貪　檢聲押獲准

接行政院中辦執行長　蔡培慧：首重中部經濟圈、改善城鎮體質

花蓮檢疫所曝光…網怒攻英國情侶　在台協會粉專挨轟：請派專機接回

大陸用語瞎扯因肺炎去世...賴清德傻眼嗆：黑白共！太小看台灣防疫團隊

馬偕急診醫「輕便雨衣」替代隔離衣　李德維爆：院方準備咎責爆料者

防疫補償是憲法的超前部署　民進黨團：不配合的白目國人領不到

檢疫民眾破4萬！蘇貞昌指示擴增量能　政院：已展開評估

黃珊珊籲中央授權徵志工、自製APP助調查　為里長查核居家檢疫工作減壓

政院加碼補助觀旅業！14萬受損員工薪資補4成、上限2萬元

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

英國情侶入住檢疫所要求吃「無麩質飲食」　衛生局專人幫她買牛奶、茶葉蛋

苗栗縣議會國民黨書記長江村貴議員涉貪　檢聲押獲准

接行政院中辦執行長　蔡培慧：首重中部經濟圈、改善城鎮體質

花蓮檢疫所曝光…網怒攻英國情侶　在台協會粉專挨轟：請派專機接回

大陸用語瞎扯因肺炎去世...賴清德傻眼嗆：黑白共！太小看台灣防疫團隊

馬偕急診醫「輕便雨衣」替代隔離衣　李德維爆：院方準備咎責爆料者

防疫補償是憲法的超前部署　民進黨團：不配合的白目國人領不到

檢疫民眾破4萬！蘇貞昌指示擴增量能　政院：已展開評估

黃珊珊籲中央授權徵志工、自製APP助調查　為里長查核居家檢疫工作減壓

政院加碼補助觀旅業！14萬受損員工薪資補4成、上限2萬元

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

吳斯懷七大爭議　國民黨擬註銷不分區資格　

華航員工居家檢疫可外出買三餐？　他喊離譜

逆時中「亡」？柯文哲、侯友宜互推麥克風

斥黨團「換陳時中」言論　柯：擁護中央政府

江啟臣暗指吳斯懷「損及黨形象」　擬祭黨紀註銷不分區立委資格

李明賢爆料吳斯懷找「上將」施壓　謝震武超傻眼

陳學聖：躲在「陳時中們」後面的大人　才是真正指揮官

幕後／陳時中提議「送便當給醫護」

陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

業者不配合管控人潮？侯友宜回應了

新北整備預防「一小時後封城」　侯友宜：中央下令立刻啟動

陳柏惟點名馬英九：香港人來台當兵不只有先例「還當過總統」

趙少康：兒子出國跟張上淳有什麼關係？

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

辛龍消失3天首度發文了！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面