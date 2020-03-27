萬名員工可領萬元旅遊基金！老爺、雲朗、凱撒首度聯手紓困

▲凱達大飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，不論對觀光旅遊、製造業、全球供應鏈等不同產業帶來巨大衝擊。繼昨（26日）公布紓困2.0補助之後，老爺、雲朗、凱撒三大集團今（27日）宣布聯手發行「CLR聯合通用券」，每位員工將有平均約一萬元的旅遊基金，約有10,000名同仁可因此受惠。

在最困難的時期，讓國內三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖首度聯手，推出飯店業內跨品牌的「CLR聯合通用券」，以「共享」概念，率先攜手擴大員工福利，將原有員工旅遊的預算再由業主加碼，讓同仁在安全的台灣進行國內旅遊，並刺激觀光消費。





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▲三大飯店集團雲朗、老爺與凱撒首度異業結盟，發行上億元的「CLR聯合通用券」帶動跨品牌員工旅遊自救。（圖／記者湯興漢攝）

因疫情受衝擊的同時，民間產業在企業間更應該團結、互相結盟，共度市場瞬息萬變的情況，發布「CLR聯合通用券」，飯店同仁與關條企業員工可至三大集團旗下30家飯店住宿消費抵用，這也是台灣首次有這麼大規模的飯店跨品牌合作，共計約有10,000名同仁可因此受惠。

老爺大酒店集團執行長沈方正表示，相較於SARS，這次肺炎疫情除了政府的幫助，觀光業者也要互助合作才能度過有史以來最困難的時刻，用「以最謹慎小心態度、大膽創新精神」來面對這次疫情，是這次三家飯店業共同的心願，在平安健康的情況來度未來的幾個月。

雲品國際董事長盛治仁表示，彼此競爭的飯店能站在這裡合作，創造台灣經濟的活水，相當不容易，「三家企業不減薪也不放無薪假，現在推出一萬名員工可領一萬元旅遊基金，一張1000元共10張，等同現金券使用，至少可創造五億元營收，期盼台灣更多企業加入行列，共創倍數產值。」

▲凱達飯店餐飲業務部副理Monica表示，「非常時期，現在不能出國，所以在國內的話，倒是比較安全，所以這次推出通用券刺激國內的消費，覺得非常棒。」。（圖／記者彭懷玉攝）

凱達飯店餐飲業務部副理Monica表示，「非常時期，現在不能出國，所以在國內的話，倒是比較安全，所以這次推出通用券刺激國內的消費，我覺得非常棒。」