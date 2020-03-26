英情侶怨台灣檢疫所「像監獄」！花蓮衛生局錯愕回應　內部照曝光讓網全怒了

記者趙蔡州／綜合報導

一對英國情侶在台灣接受居家檢疫後，抱怨台灣檢疫所的居住條件差，沒有熱水且食物品質差，就像住在監獄一樣，還藉由親人向英媒BBC投訴，消息引發台灣社會譁然。花蓮衛生局表示，儘管檢疫所地點較偏僻，但絕對有提供熱水，甚至曝光檢疫所內部照片，許多網友看過照片後也認為，形容為「監獄」太離譜了。

28歲英女道森（Natalie Dawson）與男友皮斯利（Rohan Pixley）3月初時準備到澳洲旅遊，中途因為疫情取消了後續行程留在台灣，事後被台灣政府通知要居家檢疫14天，兩人卻表示隔離的地方就像監獄一樣，「有人幫送一天三餐，但品質很差、份量也很少」、「房間很髒，沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

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▲外媒報導，英國情侶在台灣居家檢疫時，居住的地方像是監獄一樣。（圖／花蓮縣政府提供）

根據聯合新聞網報導，花蓮縣衛生局26日表示，檢疫所的地點確實比較偏避，但絕對有熱水可以使用，也有洗衣機、脫水機、飲水機等設備，而且這一對英國情侶18日入住後，後續又有另外5人相繼入住，均沒有聽過類似的抱怨，突然收到外媒報導相關消息，他們也相當意外和錯愕。

外媒報導曝光後，引發台灣社會熱烈討論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，經過查證後，（花蓮檢疫所）確實有這一對英國情侶，但台灣方面絕對沒有虧待他們，如果他們有需要的話，可以請英國代表處詢問，會給予適當協助。

▲許多台灣網友認為，把檢疫所形容為「監獄」太離譜了。（圖／花蓮縣政府提供）

指揮中心發言人莊人祥也說，本來安排對方在民宿居家檢疫，但對方自述「沒有足夠的錢」，所以相關單位才安排對方到檢疫所進行居家檢疫，每一天吃住只收費新台幣250元。他也提到，如果英國人「突然想起來有錢的話」，也能夠幫忙安排好一點的住處。

衛生局事後也曝光檢疫所內部的照片，許多網友看了照片後生氣說，英國情侶形容太超過了，「就公務員宿舍啊，一天250是要多好」、「英國250能住在哪，還嫌啊」、「房間看起來很正常」、「歐洲一堆青旅比這還差的」、「難道還想住五星級飯店喔」、「台北有高級的可以住啊，自己付錢去住」、「便宜到爆 還包含三餐唉。」