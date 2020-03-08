　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台電3工人搭流籠下班慘死　「說了很多次不能載人」他嘆：有人便宜行事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台電3工人搭流籠下班慘死　說了很多次不能載人！他嘆：有人便宜行事。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲位於北埔的一處台電工地7日晚間發生一起工安意外。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

台電新桃供電區營運處7日晚間在北埔鄉外坪村發生一起嚴重的工安意外，造成3名工人死亡，新竹地檢署檢察官上午來到現場勘查，除了勘驗故障的馬達外，也初步認定「搭載3名工人的流籠不應乘坐人員」，應是有人為便宜行事因素導致。

7日晚間工地的8名工人完成工作正準備下班，一行人分批搭乘流籠下山，第一批4人共乘安全抵達平地後，換第2批3人搭乘，沒想到流籠在下坡至約10層樓高時突然發出一聲巨響，接著目擊者就看見流籠失去控制往下爆衝，直到繩索支撐不住斷裂，而流籠上的3名工人則是1人拋飛、2人與流籠一起墜地，當場死亡，遭拋飛的工人也在送醫途中不治。

▲台電3工人搭流籠下班慘死　說了很多次不能載人！他嘆：有人便宜行事。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲家屬上午到現場舉行招魂儀式。

檢察官上午與台電人員一起到事故現場勘查發現，機器上的滑車應與細的鋼索連接一起，但現在滑車卻脫離鋼索，造成繩索卡住不動，結果另一端繩索又持續拉扯，造成承受不住而斷裂。除了流籠不該用於載人，目前尚需釐清；一般來說，流籠載運應有一定的承受重量，但卻突然發生意外，鋼索受力與拉力是否有問題，還有脫鉤的原因是否為握持力不足。

▲台電3工人搭流籠下班慘死　說了很多次不能載人！他嘆：有人便宜行事。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲檢察官上午到現場勘驗。

台電新桃營運處表示，這次超高壓電塔工程是要架高基座，流籠是往返工地與電塔立間，載運廢棄物與廢土等物料，事前多次向包商宣導流籠不可搭載人員。

3名死者中的王姓工頭是二包，負責承作超高壓電塔基礎綁鐵部分，由於山區施工危險性比平地高，廠商施工人員都有相當經驗才能到山區工作，此次3名工人搭流籠造成公安意外，已組成調查小組調查事發經過。

▲高空吊籠下滑掉落　1人摔死…2人站下方「頭骨爆裂亡」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲3名工人因意外造成慘死。

►必殺／戴口罩、勤洗手 腸道顧好 身體沒煩惱

►新竹最狂「斂財靈媒」豪宅囤1.1億現金　宮廟找肥羊：我是退休校長

►工程師尋嫩妹「包月6萬」　女大生「一天上工3次」…回家後卻翻臉

►綁鞋帶「遇發狂米克斯」　鼻肉掉一塊、鼻軟骨也咬壞！新竹男：有夠衰

ET快訊
獨／游否希認退出！把「在不瘋狂」頻道＋團員全帶走
德國工作台籍醫師看新冠肺炎　揭「台灣醫療世界第1」是笑話：很
澳音樂家首發聲！「感謝善良台灣人」千字文還原狂咳到確診過程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台電3工人搭流籠下班慘死　「說了很多次不能載人」他嘆：有人便宜行事

他深夜牽機車走10多公里...一度被誤認酒駕！龍潭警幫買油解困

致敬！「海巡空姐」執勤震撼照曝光　網狂讚：帥氣破表

台1線高架橋「60cm寬水泥塊」墜落…擋風玻璃被砸穿！目擊駕駛：豆腐渣工程

車停機車道上突開車門！害騎士倒地「腦漿溢出」慘死…屏東女下場曝光

騙關聖帝君會上身！他喊「孩兒～」…傻妹交15萬求健康：喝水念咒有效

高挑外籍妹環島...「突然沒油」嚇壞求助派出所！暖警秒載去買　她開心求合照

狂啪300次！小三逼離婚不成墮胎：我是你包養的嗎？　他打給正宮自爆姦情

動物竄出釀車禍！　嘉義縣2019年164件　2死153傷

少婦與丈夫吵架蹲坐窗台...5歲女兒機靈開門讓警進屋解危

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

Sam Lin「做過最有意義的影片」　兩個小時揪齊14位藝人一起《手牽手》

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

台電3工人搭流籠下班慘死　「說了很多次不能載人」他嘆：有人便宜行事

他深夜牽機車走10多公里...一度被誤認酒駕！龍潭警幫買油解困

致敬！「海巡空姐」執勤震撼照曝光　網狂讚：帥氣破表

台1線高架橋「60cm寬水泥塊」墜落…擋風玻璃被砸穿！目擊駕駛：豆腐渣工程

車停機車道上突開車門！害騎士倒地「腦漿溢出」慘死…屏東女下場曝光

騙關聖帝君會上身！他喊「孩兒～」…傻妹交15萬求健康：喝水念咒有效

高挑外籍妹環島...「突然沒油」嚇壞求助派出所！暖警秒載去買　她開心求合照

狂啪300次！小三逼離婚不成墮胎：我是你包養的嗎？　他打給正宮自爆姦情

動物竄出釀車禍！　嘉義縣2019年164件　2死153傷

少婦與丈夫吵架蹲坐窗台...5歲女兒機靈開門讓警進屋解危

泉州新佳酒店坍塌已救出48人　官方：已致10死

神奇的服務業文化！成大教授貼「客製化點菜單」　網：在國外這樣點要加錢

HBL／1分氣走東山　南山奪男甲組季軍

吳釗燮9日赴立院報告：WHO把台灣錯標在中國之下　無視國民健康權益

為搶西區前8位拚出火氣　麥卡倫、倫恩互推險爆大衝突

法國也爆教會群聚感染！3000名教徒活動「又親又抱」預估800人確診

1萬5入手全新iPhone！曬完超美鏡面背影　一開機「小助理揮手歡迎」傻爆眼

建商「護價」有功！　信義區精品宅轉手漲1成

嘉義市18商家婦女節推專屬優惠　3/8至4/30限定

西班牙60多人參加喪禮遭感染　關閉市政中心和養老院一個月

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

郵差夫辛苦送信養2幼子　看羞照全身綠炸

工程師每月6萬包養　她回家後卻翻臉

吵架後遭男友硬上…她淚崩：還射在裡面！結局曝

北宜轎車雙黃線迴轉！撞飛騎士竟急忙卸責：是他騎太快

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這2人

遭80萬徵收工廠　二期名單又有他

男師不倫　女兒遭諷「有幾個媽媽」

熟女淪人肉提款機　空軍士官遭控愛情詐騙

三重無照少年載妹　沒耍帥摔得狗吃屎

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

3人同住一屋…色男1月內偷錄女友姊洗澡8次

高空吊籠下滑掉落　3工人當場裂亡

綁鞋遇瘋狗　連鼻軟骨都被咬壞了

更多熱門

相關新聞

快訊／新竹3工人高處墜落無生命跡象！

快訊／新竹3工人高處墜落無生命跡象！

新竹縣北埔鄉外坪村往南庄竹37-1線晚間傳出工安意外！消防局今（7）日派北埔11、91及竹東91、92車前往搶救，發現現場有3名台電施作高壓電塔的工人，不慎從約10層樓高處墜落，其中兩人當場慘死，另一名則無生命跡象，警消仍在處理中。

土城中和板橋大跳電！6571戶受影響

土城中和板橋大跳電！6571戶受影響

台南北區工安意外3名工人受傷

台南北區工安意外3名工人受傷

中龍鋼鐵工人修鍋爐　遭吊掛鐵件砸死

中龍鋼鐵工人修鍋爐　遭吊掛鐵件砸死

新冠疫情來亂　台水「鐵飯碗」徵才延後至七月舉行

新冠疫情來亂　台水「鐵飯碗」徵才延後至七月舉行

關鍵字：

台電工安意外流籠

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

郵差夫辛苦送信養2幼子　看羞照全身綠炸

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面