台電3工人搭流籠下班慘死　「說了很多次不能載人」他嘆：有人便宜行事

▲位於北埔的一處台電工地7日晚間發生一起工安意外。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

台電新桃供電區營運處7日晚間在北埔鄉外坪村發生一起嚴重的工安意外，造成3名工人死亡，新竹地檢署檢察官上午來到現場勘查，除了勘驗故障的馬達外，也初步認定「搭載3名工人的流籠不應乘坐人員」，應是有人為便宜行事因素導致。

7日晚間工地的8名工人完成工作正準備下班，一行人分批搭乘流籠下山，第一批4人共乘安全抵達平地後，換第2批3人搭乘，沒想到流籠在下坡至約10層樓高時突然發出一聲巨響，接著目擊者就看見流籠失去控制往下爆衝，直到繩索支撐不住斷裂，而流籠上的3名工人則是1人拋飛、2人與流籠一起墜地，當場死亡，遭拋飛的工人也在送醫途中不治。

▲家屬上午到現場舉行招魂儀式。



檢察官上午與台電人員一起到事故現場勘查發現，機器上的滑車應與細的鋼索連接一起，但現在滑車卻脫離鋼索，造成繩索卡住不動，結果另一端繩索又持續拉扯，造成承受不住而斷裂。除了流籠不該用於載人，目前尚需釐清；一般來說，流籠載運應有一定的承受重量，但卻突然發生意外，鋼索受力與拉力是否有問題，還有脫鉤的原因是否為握持力不足。

▲檢察官上午到現場勘驗。

台電新桃營運處表示，這次超高壓電塔工程是要架高基座，流籠是往返工地與電塔立間，載運廢棄物與廢土等物料，事前多次向包商宣導流籠不可搭載人員。

3名死者中的王姓工頭是二包，負責承作超高壓電塔基礎綁鐵部分，由於山區施工危險性比平地高，廠商施工人員都有相當經驗才能到山區工作，此次3名工人搭流籠造成公安意外，已組成調查小組調查事發經過。

▲3名工人因意外造成慘死。

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