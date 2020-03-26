外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了

▲桃園機場防疫程序有一層層關卡。（圖／記者陳弘修攝）

記者賴文萱／台北報導

近來有外媒記者來台實測隔離14天，並發文狠批桃園機場防疫漏洞百出，指稱需要居家檢疫者卻沒貼任何辨識貼紙，甚至下了防疫專車後，也不見司機消毒車廂等。對此，桃園機場回應，部分媒體或因片面觀察，非通盤瞭解我國防疫政策而有所誤會，甚表遺憾。

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▲桃機表示，我國防疫政策以關懷、支持、互信、宣導，代替全程監控戒護，防疫作為也是以民眾「誠實告知」為申報原則。（圖／記者李毓康攝）

《德國之聲》記者李澄欣24日以「記者手記：台北隔離14天 機場漏洞處處？」為題，記錄下在台北完成居家檢疫14天的過程，其內容指出，需要被居家檢疫的他，不僅沒有任何辨識貼紙，甚至還可以到銀行換錢、在便利店買飲料，防疫專車也跟一般計程車沒有區別，下車後也不見司機消毒車廂等，批評台灣防疫流程漏洞百出。

對此，桃園機場表示，機場邊境防疫措施皆是依據中央疫情指揮中心命令所執行，我國防疫政策以關懷、支持、互信、宣導，代替全程監控戒護，防疫作為也是以民眾「誠實告知」為申報原則，輔以違規罰責執行。

為避免將居家檢疫者標籤化，造成歧視間接導致檢疫者隱匿所有狀況，所以自第三級警戒區入境需居家檢疫者，其通關流程雖與一般旅客相同，但入關途中均有相關防疫措施說明、標誌、宣導單張及專人指引。

▲疫情指揮中心於對外記者會及新聞稿多次宣達，居家檢疫者返國後應儘速返家。（圖／記者陳弘修攝）

桃機指出，疫情指揮中心於對外記者會及新聞稿多次宣達，居家檢疫者返國後應儘速返家，故記者自述「通過檢疫關卡後，為何隔離人士身上都沒有任何辨識手帶或貼紙，也沒有工作人員追蹤跟進？」「過海關、取行李的過程都跟一般旅客無異，甚至還可以到銀行換錢、在便利商店買飲料。」等語，應是對我國防疫政策不甚瞭解而有所誤解。

另外，桃機依據指揮中心及交通部政策，自3月4日起實施「居家檢疫者自機場返家交通方案」，防疫車隊方案成立之目的是禁止返國之居家檢疫者搭乘大眾運輸工具，避免若有感染擴大之情形時，不易追查接觸對象而設置，透過國門到家門，點對點的運輸服務，以實名制登記。

▲居家檢疫者禁搭乘大眾運輸，桃機配合推出防疫車隊，需以實名制登記。（圖／桃機提供）

該方案自3月4日實施至3月10日為宣導期，11日正式上路後，違者將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條處以新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

桃機表示，外媒記者入境日期為3月7日尚屬宣導期間，報導中提及「進入檢疫關卡前沒有電話卡販賣處」，致使現場處理造成不便，疫情中心也於3月19日下達入境旅客全面居家檢疫日起，於檢疫關卡前安排電信廠商販售sim卡，除鼓勵旅客線上填寫入境檢疫系統，也可免除旅客未持有台灣門號之困擾，減少疫調困難度，至3月25日已販售出1,358張，桃機也持續與第一線防疫人員滾動檢討流程，目前入境旅客等待時間已下降至10-20分鐘。

▲桃機防疫車隊，車隊司機頻頻以酒精擦拭車內座椅等處。（圖／記者沈繼昌攝）

為配合防疫車隊上路，駕駛投入營運前均簽署自願同意書，桃機安排疾病管制署醫師針對現場服務人員及駕駛，實施教育訓練及衛教宣導，同時持續加強車輛及場域清消、強化駕駛自我防護意識，確保每位乘客乘車環境安全無虞；機場公司亦制定「防疫專車清消標準作業程序」供防疫車隊遵循，於駕駛出車前、乘客上車前、載運途中及乘客下車後都有相關清消標準作業。

防疫車輛是以載客後現地清消為原則，惟部分駕駛於旅客下車現地並非皆適合清消作業（如市區巷弄臨停），會移至適合場域後再行作業，駕駛清消作業完成後，均會回報至所屬車隊，以資備查，且專車回程不得載客，以全開車窗為原則，保持車內外空氣流通，以避免可能之傳染。防疫車隊開辦至今，已追蹤出載過4名確診個案，第一線持續保持危機意識，上緊發條注重清潔消毒，不但保護司機也保護乘客，確保載運居家檢疫民眾順利返家。

▲桃機強調，國門第一線的健康與安全，需要旅客及機場各單位同心協力，共同防護。（圖／記者李毓康攝）



桃機強調，國門第一線的健康與安全，需要旅客及機場各單位同心協力，共同防護，部分媒體或因片面觀察，非通盤瞭解我國防疫政策，對於機場防疫措施或難全面瞭解而有所誤會，機場公司甚表遺憾。

「防疫工作經緯萬端，不實資訊傳佈可能引發民眾恐慌」，桃機表示，疫情當前，尚需各界共體時艱，共同努力，也歡迎外界一同討論各項防疫作為建議，持續守護國門，守護家園。