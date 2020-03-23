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無照毒駕又肇逃！賓士狂飆撞死興大生　「要命小方」子判5年4月

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▲▼撞死興大男學生的賴姓男子，遭警方移送地檢署。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲賴姓男子無照毒駕撞死男大生又肇逃，遭法院判刑。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

知名角頭「要命小方」兒子賴嘉韡沒駕照又因販毒通緝，凌晨吸毒後開著借來賓士車街頭狂飆，撞死中興大學黃姓男大生還棄車逃逸。台中地院審結，認為賴惡性重大，且迄今未與被害人家屬和解賠償，依毒駕致死、肇事逃逸等罪判他5年4月，全案可上訴。

判決書指出，未曾考領過汽車駕照的21歲男子賴嘉韡，本身因販賣毒品案判刑遭通緝。2019年10月底某日凌晨，賴男在大里區阿拉丁KTV吸食完第三級毒品K他命後，跟鄭姓友人借一輛白色賓士車來開。他街頭飆速開到大里區永隆、東明路口時，直接撞上騎機車的中興大學黃姓男同學，人彈飛到10多公尺外。

▲▼ 興大生「剛考到證照」遭白賓士撞死！媽媽哭到癱軟　爸忍淚：大好前程都毀了 。（圖／東森新聞）

▲賴男吸毒後開著借來的賓士狂飆，最後撞死人 。（圖／東森新聞）

賴男先下車查看，輕拍黃男發現他傷重昏迷完全沒反應，他竟沒報警及打119，直接棄車跑離現場，再用手機APP叫計程車搭車離開。路人發現車禍立刻打119，但黃男當時已無呼吸心跳，送醫仍因顱內出血傷重不治。

警方到場後查出白色賓士資料，通知鄭姓車主兒子，對方才說出將車借給賴男。經調閱監視器比對確認是賴男，鄭男協助勸說下，賴男當晚才出面投案，坦認犯行。

台中地檢署依認定賴男毒駕、肇逃，撞死人，依公共危險罪、過失致死罪嫌提起公訴，並建請依法加重其刑。

合議庭審酌，賴男無視法令及用路人安全，吸毒後無照駕車上路，確已影響開車控制判斷能力。在行經閃光黃燈之交岔路口時，竟以時速60至80公里超速疾駛衝入交岔路口內，而與黃男機車互撞肇事，導致被害人因而死亡。雖然黃男為遵守閃光紅燈號誌指示也有過失，但賴男過失十分嚴重，肇事後沒留現場報警處理，也未對黃男給予救護或採取必要照顧措施，意圖卸責。

法官認為，賴男雖然犯後坦認犯行，但到現在都沒跟被害人家屬和解或賠償，依毒駕致死罪判4年2月；肇事逃逸判1年6月。合併應執行5年4月。

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