大考難實行梅花座！教育部：家長避免陪考、備用試場增1倍

▲今年會考將增加備用試場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布，公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦，不過緊接而來的會考，或是統測與指考等大型考試怎麼辦？教育部次長林騰蛟回應，考場要實行梅花座有難度，但會把考生之間的距離拉開，另外備用試場將增加1倍，同時建議「家長不要陪考」。

國民黨立法委員林奕華今（26）日質詢教育部次長林騰蛟，提到疫情指揮中心建議室內超過100人、室外超過500人活動停辦，但是大考應該不可能停辦，有可能採梅花座嗎？林騰蛟回應，大考要實行梅花座比較困難，但會把考生的座位距離拉開，另外備用試場將增加1倍，屆時體溫高、有呼吸道症狀等情況的考生，將會移至備用試場考試，而居家隔離的考生將參加二試。

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林奕華也提到，由於口罩相當「大片」，也有外界擔心有考生利用口罩進行舞弊，是否會由考試單位來準備口罩給考生？林騰蛟回應，防疫物資將會充分準備，希望外界不用擔心。

而因應防疫、避免大型群聚，林奕華問關於家長陪考部分，教育部態度如何？林騰蛟表示，今年希望由老師來統一帶領和負責陪考，建議家長不要陪，包括在戶外陪考都不要，「請以考生考試為主，也就是除了考試的必要人員，其餘盡量避免。」

▲教育部建議，今年大考家長不要陪考，包括在戶外都不要。（圖／記者李毓康攝）