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湖北孕婦下體出血！竟因「隔離期未滿」無法檢查　醫院說法大反轉

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▲▼孕婦,懷孕。（圖／免費圖庫pixels）

▲湖北孕婦跑3家醫院才做到超音波檢查。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫pixels）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情下，各方繃緊神經，不過31歲的覃姓孕婦從湖北恩施老家，回到廣東惠州市返工後，因孕期身體出血，輾轉了3家醫院，最終才做了超音波檢查。她憤怒的說，「我是綠碼，他們還要我做核酸檢測，做完之後還需要等2天，才給我做B超（超音波檢查）。」

據《澎湃新聞》報導，懷孕1個多月的覃女，3月22日從湖北老家返回惠州，23日早晨發現自己出血，疑似流產跡象，於是前往惠州當地醫院就醫，想不到的是，工作人員以隔離期未滿拒絕就診。

當天下午，她前往中信惠州醫院就醫，經發熱門診篩查、做了核酸檢查等檢測後，產科醫生告知她，還需等核酸檢測結果出來才能進行治療，她和家人在醫院待了3、4個小時，都不願意給她做超音波檢查等檢測，「我和孩子2條生命，等不起2天。」。

覃女稱，從中信惠州醫院離開後，她於當天晚上12點左右，前往第三家醫院惠州市第一婦幼保健院就診，最終做了超音波檢查，開了安胎藥回家。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／新華社）

▲中信惠州醫院稱，覃女症狀在可控範圍內，暫不需要做超音波檢查或治療。（示意圖／新華社）

中信惠州醫院25日回應稱，孕婦覃女因陰道出血，到該醫院就醫，要求做超音波檢查，當天20時許，該院產科醫生已經完成了患者的診斷建議。該院提供的書面材料稱，覃患者紅外線測體溫為37.2，屬於低燒；詢問得知，該患者來自湖北；醫生對該患者新冠抗體檢查無異常後，發熱門診值班醫生聯繫產科值班醫生，讓患者到產科住院部就診。

經檢查，覃姓女患者流血不多，無腹痛情況，症狀在可控範圍內，只要在家安心休息、吃保胎藥即可，暫不需要做超音波檢查或治療，但其仍要求進行超音波檢查。醫生建議，等其核酸結果出來後，為其做進一步檢查，或去定點醫院就診。

前述材料稱，在與患者溝通過程中，突然出現5、6個情緒較為激動的家屬，影響到醫院正常工作，醫院方面進行了報警處理；網上相關傳言存在失實和誤解；整個溝通過程中，患者及家屬對醫院產生很多誤解；希望患者能夠充分信任醫生的專業診斷，並體量和理解疫情防控特殊時期醫院的管理及正常工作。

惠州市政府官網查詢發現，根據《惠州市防控新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室關於調整湖北抵惠人員健康管理的通告》（第五號）文件規定，持有湖北健康碼綠碼人員抵達惠州市，不需進行核酸檢測和隔離觀察。

針對此事，廣東省惠州市仲愷高新區宣教文衛辦一名工作人員稱，目前已介入調查此事，結果暫時還未出來。

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