FCA調整中國產線　每月100萬個口罩供美加墨

▲FCA將調整產線生產口罩。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發期間，中國大陸比亞迪、上汽通用五菱和廣汽集團等三家車廠，陸續在2月轉換產能生產口罩，此舉引起歐美公司關注。最新消息指出，飛雅特克萊斯勒汽車集團（FCA）將利用中國大陸的廠房生產口罩，捐贈給美加墨等北美國家。初步估算，該產線每月產能可達到100萬個口罩。

《觀察者網》報導，FCA集團首席執行官麥明凱近期發給員工的內部信證實此事，工廠的改造已經於3月23日開始。FCA集團某發言人指出，在中國工廠生產口罩是向美國醫療衛生工作者提供醫用急需品的最快途徑，除此之外，口罩還將捐贈給當地警察和消防隊員。

報導提到，在生產口罩等醫療用品上，中國車企給FCA等歐美公司很大啓發，包含比亞迪、上汽通用五菱和廣汽集團等三家公司，今年2月紛紛利用將閒置產線轉為生產口罩。其中，廣汽集團是FCA集團在中國的合資夥伴，目前每天能生產60萬個口罩，已累計生產近1000萬個。

不過，報導也指出，儘管廣汽集團對口罩生產駕輕就熟，然而，廣汽菲克尚未回應轉產口罩一事應，也沒有透露工廠的具體位置。

《路透社》則分析，FCA擁有義大利與美國的雙重身份，在疫情越來越嚴重的情況下，也面臨艱難決定。因為飛雅特的母國義大利正處於疫情最艱困的時候，此時卻優先向美國提供口罩，勢必成為敏感議題。

▲FCA生產線也受到疫情衝擊（圖／翻攝自FCA網站）