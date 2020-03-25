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留日學生買不到　謝長廷：「MIT口罩已到貨」研議發放中

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▲駐日代表謝長廷（資料照／記者季相儒攝）
▲駐日代表謝長廷（資料照／記者季相儒攝）
記者蘇晏男／綜合報導

日本社會受新冠肺炎衝擊一「罩」難求，相較起來，台灣政府超前部署，1月底開始陸續針對口罩祭出限制出口、實名制等政策。駐日代表謝長廷25日下午，在臉書表示收到外交部寄來的「Made in Taiwan」口罩特別溫馨，並透露我國政府正處理日本留學生買不到口罩的問題。

據日媒報導，日本24日新增71例確診病例創單日新高，顯示當地疫情持續升溫，愛知縣豐川市市長竹本幸夫甚至公開表明後悔送口罩給在中國江蘇省的姊妹市。

謝長廷說，「駐日代表處第一次收到外交部寄來的囗罩，依原先登記人數分配，成人一週份三片，看到口罩上印著made in Taiwan的字樣，感覺特別溫馨。」

▲謝長廷收到外交部寄的口罩。（圖／翻攝謝長廷臉書）
▲謝長廷收到外交部寄的口罩。（圖／翻攝謝長廷臉書）

對於有日本留學生的家長反應買不到口罩，謝長廷透露政府相當重視此事，目前正調查各地學生，研擬發放的方式和地點，希望找到有效方法，解決青年學生的困難。

日本電視台NHK統計指出，截至25日上午10時30分已累計1,212起確診病例、43死；鑽石公主號上則有712人確診、10死。
▲謝長廷收到外交部寄的口罩。（圖／翻攝謝長廷臉書）
▲謝長廷收到外交部寄的口罩。（圖／翻攝謝長廷臉書）

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