總統親吻完五星旗後...塞爾維亞比照大陸建「千床方艙醫院」

▲塞爾維亞比照大陸模式建立方艙醫院。（圖／翻攝 新華網）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸醫療團隊抵達塞爾維亞，分享抗疫經驗。根據大陸官媒新華社指出，塞爾維亞國防部，參考醫療專家建議，開始著手，把首都貝爾格勒會展中心改建為一座方艙醫院，準備和疫情抗戰到底。

▲塞爾維亞總統武契奇親吻五星旗。（圖／翻攝 青蜂俠）

大陸馳援塞爾維亞，專機上帶來十幾噸的呼吸機、口罩、試劑盒等防疫物資。塞爾維亞總統武契奇、衛生部長、國防部長等多位政府官員在親自停機坪等候。堅守防疫原則，武契奇和每一位醫療隊成員碰肘，表示熱烈歡迎。武契奇感動的一度親吻自己國家國旗和五星紅旗，引起外界正反熱議。

▲塞爾維亞比照大陸模式，建立方艙醫院。（圖／翻攝 新華網）

新華社指出，在遵循大陸專家組的建議後，該國的國防部成員、士兵、志願者，在貝爾格勒會展中心設立大約3千張床位。以確保方艙醫院滿足收治和隔離條件，包括軍隊進駐維持安全。照片中也顯示，塞國方艙醫院床位間隔距離也有拉開，床墊部分稍微克難，採用三塊軟墊拼成一張床墊。

目前塞爾維亞承受巨大防疫壓力，武契奇曾公開表示，「我們向中國請求一切的幫助，包含派遣醫療人員來塞爾維亞」。同時也宣布國家進入緊急狀態，各級學校一律停課，除了自家公民，所有外交人員、持居留證人員以外的所有人入境，國民返國後也要隔離至少 14 天，違反者最高可處 3 年有期徒刑。