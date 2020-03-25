獨／788家藥局明起「成人口罩增售300片」　每日補貼費用提升至1100元

▲口罩實名制推出網路預購，各地藥局仍可見排隊人潮。（資料照／記者周宸亘攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2.0已進入第二波網路預購階段，但仍難解藥局排隊潮。中央流行疫情指揮中心上週協調藥師公會，請101家人流量大的藥局，每天多賣100人份口罩，今（25）日結束試辦。藥師公會發言人黃彥儒受訪時表示，26日起有788家藥局加入口罩增量販售行列，每日補貼費用也提升至1100元。

為紓解藥局排隊買口罩人潮，指揮中心推出兩輪口罩實名制2.0，方便上班族預購，現分別進入取貨與預購階段，但部分藥局依然人滿為患。指揮中心日前與藥師公會協調，並詢問藥局意願後，19日起先協調販售量大的81家藥局每天多賣100人份口罩，22日起又有20家藥局加入。

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黃彥儒提到，經過一週試辦後，排隊人潮依然未減，許多藥局看到民眾需求，紛紛加入增售行列，且一次有788家藥局加入。在同意增售名單中，也有不少是一人藥局。之後公會每週都會詢問藥局意願，進行滾動式調整。

食藥署2月24日公告，將補貼口罩實名制藥局每日800元補助，可回溯至2月6日實施。3月23日又發出公文，針對增售藥局每片另補貼1元、每天多補貼300元，亦即3月19日起，參與增售藥局，每天補貼費用提升到1100元。

黃彥儒表示，指揮中心目前針對每家藥局每天配送600片成人口罩與200片兒童口罩，26日起參與增售的788家藥局，每天成人口罩販售量增為900片，其餘5000多家藥局仍維持原量配送。

雖然指揮中心已針對增售口罩另給補助，但黃彥儒表示，參與實名制口罩販售以來，付出的人力與時間成本，遠超過補助金額，但現在所有會員都共體時艱，為防疫努力。

▼口罩實名制增售藥局名單節錄。（圖／藥師公會全聯會提供）*點圖可放大