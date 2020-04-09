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全球剩5國「零感染」！名單曝光...4淨土全在亞洲　專家點出背後真相

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▲▼紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情重創紐約，圖為紐約布魯克林一家醫院的醫護人員正在將病逝者遺體移走。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

世界衛生組織（WHO）官網公開的數據顯示，全球目前僅剩5個國家維持新冠肺炎零感染，分別是東亞的北韓、中亞的塔吉克（Tajikistan）與土庫曼（Turkmenistan）、中東的葉門（Yemen）以及非洲南部的賴索托（Lesotho）。英國倫敦衛生與熱帶醫學院教授馬丁麥克（Martin McKee）得知後質疑，土庫曼政府隱匿真實病情，提供的確診數字不可信。

綜合外媒報導，北韓日前向世界衛生組織通報最新疫情，宣稱累計隔離2.8萬多人，檢測量達709件，確診人數依舊掛零，不過仍然備受質疑。不過北韓一名駐聯合國外交官則表示，他們處於封鎖狀態，針對疫情很謹慎，他非常清楚國內是零確診。

▲金正恩2日親自視察人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練。（圖／翻攝朝中社）

▲北韓到目前仍堅稱零確診。（圖／翻攝朝中社）

針對土庫曼尚未出現確診病例的報告，英醫學院教授馬丁麥克還質疑，土庫曼政府隱瞞病情，就跟過去十年向外宣稱，沒人感染愛滋病的說法一樣。據了解，土庫曼月初還傳出下令不能出現「新冠肺炎」相關的字眼，戴口罩討論新冠肺炎的人還會遭逮捕。

▲土庫曼總統Gurbanguly Berdymukhamedov。（圖／路透社）

▲土庫曼在疫情還沒爆發時就緊急鎖國，圖為總統Gurbanguly Berdymukhamedov。（圖／路透社）

但也有聯合國的官員表示，土庫曼在疫情還沒爆發時就緊急鎖國，很可能就是零確診的原因。據了解，塔吉克從3月起禁止35國的人民入境，該國新賽季的足球聯賽將在無觀眾的場地舉辦。根據最新疫情數字顯示，截至台灣晚間9日凌晨3時，全球因感染新冠肺炎而死亡的人數增加至8萬6289例。

▼WHO網站可查詢各國新冠肺炎疫情。（圖／翻攝自WHO官網）

▲WHO網站可查詢各國新冠肺炎疫情。（圖／翻攝自WHO官網）

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