國立空中大學雲林服務處25日揭牌　行政洽公不用再到嘉義中心

▲國立空中大學雲林服務處25日上午在雲林縣教師研習中心正式揭牌，嘉惠雲林鄉親、減少舟車勞頓，讓鄉親就近、就地方便學習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立空中大學雲林服務處25日上午在雲林縣教師研習中心正式揭牌，嘉惠雲林鄉親、減少舟車勞頓，讓鄉親就近、就地方便學習，將資源送到需要的角落與族群，實現全民終身學習社會，空大校長陳松柏、雲林縣長張麗善、縣府教育處長邱孝文等人參加揭牌儀式，見證雲林縣終身學習邁入新里程碑。

雲林縣長張麗善表示，國立空中大學是一所遠距教育終身學習的大學，教學特色以多元媒體傳播的方式永續成人進修與繼續教育，透過網際網路視訊、電視、廣播等多元管道學習途徑實施遠距教學課程，實現全民終身學習的理念。國立空中大學於雲林縣設立服務處，在新冠肺炎疫情升溫之際，藉由整合遠距教學資源及學習空大教學經驗，讓學習不會因疫情而中斷，

空中大學校長陳松柏指出，今日對空大來講是一個重要里程碑，為方便雲林地區居民就讀，縮短當地學員到嘉義中心洽公時程，普及深耕高等教育，雲林縣目前十八歲以上終身學習人口約有50萬左右，過去空大在雲林服務是由嘉義中心所提供，現今雲林服務處設立，舉凡行政服務及面授、學生辦理註冊、繳費、選課等，不用再跑嘉義中心。

空中大學目前在雲林有六個系、除了理工農醫外，幾乎包含所有人文、社會科學等學類，現有面授地點設於斗六國中，未來視學生需求擴點開班；雲林服務處設立後，將提供鄉親優質學習服務，並使學習者在求知道路上更為便利，讓新生就近取得課務訊息及學校資源，也能服務舊生處理行政業務，實則一舉數得。

▲國立空中大學是一所遠距教育終身學習的大學，教學特色以多元媒體傳播的方式永續成人進修與繼續教育，透過網際網路視訊、電視、廣播等多元管道學習途徑實施遠距教學課程，實現全民終身學習的理念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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