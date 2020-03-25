泰國緊急狀態前夕　6萬移工「出逃擠爆邊界」苦嘆沒錢只能回家

▲受到肺炎影響，眾多移工離開泰國，進入緬甸邊境。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

泰國預計明（26）日進入緊急狀態，多個商家與企業已於周末期間關門，不過內政部一名官員今日卻表示，約6萬名原本住在國內的移工已經趕在政令實施前離開該國；這些移工主要來自寮國、緬甸與柬埔寨。

《路透社》報導，泰國內政部官員表示，截至24日，約6萬名來自其他東南亞國家的移工已經離開。大批人潮聚集在緬甸邊境，他們拖著行李與背包，場面相當混亂。

泰國的最新抗疫舉措使得許多民眾失去工作，也導致眾多移工離開。該國已關閉陸上邊界，當局告誡人們待在家，總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）預計於26日動用全面的緊急權力。

24歲的Win Paing是一名生產魚罐頭工廠的員工，他的家人請求他趕快回到家鄉，「泰國民眾都在囤積食物，但我沒有很多錢可以這樣做，所以我只想回家。」泰國截至25日報告934起新冠肺炎（COVID-19）病例，是東南亞地區疫情第二慘重的國家，第一則是馬來西亞。

非盈利組織「援助聯盟委員會」（AAC）平時旨在協助泰國移工，員工Ye Min表示，泰國當局正安排送移工回家，但有些人等不及，並不想乖乖排隊。緬甸一名議員則援引政府數據指出，光是通過一處檢查站的人數就有1.8萬人，另外3處地點也有差不多的人潮。