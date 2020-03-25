機師、空服員接連確診　交通部：有必要會配合檢討14天免責條款

▲交通部次長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，國內2家國籍航空近來都紛紛傳出有機師、空服員確診案例，但由於機組員被同意可以豁免居家檢疫14天條款，引來外界擔憂是否成防疫破口。對此，交通部政務次長王國材表示，如果中央流行疫情指揮中心認為有必要檢討，交通部會配合討論並執行。

華航、長榮航空今天接連傳出有機師、空服員確診，立委邱顯智在立法院交通委員會上怒斥，交通部一直被瞞在鼓裡、太離譜。王國材受訪時回應，航空公司並沒有義務要跟交通部通報，現在統一作法是，哪個人、哪家公司這都中央流行疫情指揮中心（CDC）知道，但是他們對外也不見得會講出來，現在看到個案部分，好像是工會流傳出來，這還要了解一下狀況。

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王國材強調，交通部都沒有接到相關通知，確診個案都是從媒體這部分聽來，包含機師、空服員部分，現在是工會有傳出這樣的訊息，認為還是要交由CDC統一來說明，因為他們有標準作法，例如要公布到什麼程度，交通部對此不方便對外說明。

▲國籍航空公司接連發生機組人員確診，王國材說，免責14天條款若有必要檢討，會配合指揮中心執行。（圖／記者李毓康攝）

不過，由於機組人員被豁免居家檢疫14天條款，外界認為恐成防疫破口。王國材認為，現行對機組員的管理措施都有跟CDC報備，雖然他們不用14天的居家檢疫，但是要遵守相關規定。

王國材接著說，主要是如果機組員飛一趟回來就要檢疫14天，一下子就沒有人了，現在客運航班停了，但經濟方面是要靠貨運，因此負責貨運的人員必須要保持能量，不然到最後都不能動，國際上對機組人員都有特殊管理辦法，現在都按照CDC指示在進行。

▲王國材說，針對機組人員後續的防疫作為，都會持續檢討，從中了解哪些是防疫破口或管理缺口。（圖／記者李毓康攝）

但14天免責條款是否有檢討的必要？王國材表示，如果有這個狀況，指揮中心應該要做一些檢討，一方面要思考怎麼兼顧讓航運，尤其在貨運部分順暢，但又避免組員在機上或外站的感染。他說，如果有必要檢討，交通部都有派員固定參加會議，會配合CDC討論並執行。

外界質疑，中研院、清大都會對外公布，為什麼交通部不能對外透明一點，說明之後的防疫作？王國材表示，因為機組員服務哪些班次、相關接觸者是誰，這涉及隱私權問題，現在包含居家檢疫等等的名單，也都沒有對外公布，從CDC觀點來看，如果他們可以掌握的話，就不一定會把個人隱私對外說明。

王國材表示，後續相關防疫作為都有一直進行檢討，包含轉機客禁止等，都是一步步在做，政府在這些佈署方面，會按照疫情發展個案做調整，如果航班有這樣狀況都可以做討論，從中了解哪邊有防疫破口或是管理缺口，會持續檢討。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥對此回應，目前共有4起機組人員確診個案，2名機師、2名空服員，但這些個案都是在實施之前發生的，因為免責條款19日才開始，會觀察一陣子，如果真的有破口，再進行檢討。