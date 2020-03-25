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新北動員整備以防「一小時後封城」　侯友宜：中央一下令立刻啟動

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北超前部署，首場社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市防疫工作總是超前部署，涵蓋「封城預備」，台北市長柯文哲25日表示，封城中央的權責，地方頂多「桌上演習」。對此，侯友宜回應，封城是中央權責沒錯，但地方一定要事先複習；疫情瞬息萬變，萬一爆發社區擴散的狀況，中央一下命令也許只給一小時就位，新北市就能夠立刻啟動。

國內新冠肺炎案例劇增，侯友宜上午在防疫會議中提出，根據《全民防衛動員準備法》新北市兩年一次地方演習，不單只是一個計畫，事實上牽涉非常多環節與部署工作，若能夠與《傳染病防治法》能夠一起併同執行的部分，就應拿出來詳細檢討，做出完整的部署，等待中央如果一個命令下來，全員就能立刻就位，能夠把工作做到順暢，先把整備做好，這才是最重要的。

此外，對於柯文哲也提及「超前部署不要超太多」，侯友宜表示，柯市長非常的專業，很多的想法很好，那侯友宜在第一線也做了很久，他始終認為，現在是國家碰到疫情最艱困的時間點。尤其在「境內管控」上必須非常的嚴格，不希望疫情擴散出去、一發不可收拾的時候，再多的醫療團隊也沒有辦法守住。

因此，侯友宜強調，希望大家都有「預防遠勝於治療」觀念，先把疫情堵住，所以這段時間就要辛苦第一線工作人員，大家全力防堵，也要拜託居家檢疫或居家隔離者，「辛苦你們了，好好配合政府的政策」。

侯友宜說明，目前在整個全民防衛動員中，每兩年就有做一次演習，包括人力、財力、物力、科技，甚至國軍的支援，對新北來講都已經非常的熟練了，那只不過在此時先行複習，「看看到底怎麼部署會更周全、更完備」，心裡有個底，萬一有狀況，一下命令也許只給一、兩小時就崗位，就能夠馬上上手，所以市府先把它做好準備。

對於資源盤點的進度，民政局長柯慶忠表示，會再由長官召集相關局處，盤點各組織的狀況，一切都在進行當中。

▲新北市長侯友宜視導武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

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