陳揮文建議2年後選台北市長　韓國瑜當空氣...黃捷：台北市民不會買單！

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜參選2020總統大選失利，返回高雄市長工作崗位，現在首要面對的就是罷韓危機，資深媒體人陳揮文則在網路節目上表示，建議韓國瑜如果選2022的台北市長可能會贏。對此，韓國瑜則不回應，鄭照新也說這和現實有相當程度的差距。

資深媒體人陳揮文23日在網路節目中表示，表示罷韓的門檻不高，是箭在弦上，有可能走到投票那一步，也很有可能會過關，韓國瑜若被罷免掉，就是謝謝收看了。他更提到：「如果他(韓國瑜)去選台北市長我認為他會贏，我現在講柯文哲要交棒給黃珊珊給高嘉瑜我都沒意見，如果國民黨2022選台北市長我認為他會贏。」

高雄市長韓國瑜24日出席市政會議時，聽到媒體提及「有人建議您選台北市長怎麼看」？韓國瑜則不多談，並未停下腳步做回應。新聞局長鄭照新則說，「政治上的好朋友們，他們在做的一些評論的基本上都是跟現實有相當程度的差距。目前為止，高雄市民的權益就是我們最重視的事情。」

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市議員黃捷則認為，「如果韓國瑜沒有改掉本性包含能力還有誠信問題，這些都沒有解決，到哪裡市民都不會接受，台北市民也不會買單的。」